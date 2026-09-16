Γαλλία – ΗΠΑ: Τέλος στην κόντρα, «πράσινο φως» στον Γάλλο νέο πρέσβη στην Ουάσινγκτον

Μετά από έξι εβδομάδες εντάσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ Παρισιού και Ουάσινγκτον, η αμερικανική διοίκηση ενέκρινε τον διορισμό του νέου πρέσβη της Γαλλίας στην αμερικανική πρωτεύουσα. Πρόκειται για τον Ορελιέν Λεσεβαλιέ, η άφιξη του οποίου στην Ουάσινγκτον εμποδιζόταν, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ζητούσε από τη γαλλική διπλωματία να δηλώσει ότι «μετανιώνει» για ένα μήνυμα που είχε δημοσιεύσει στο X, στις 25 Ιουλίου, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη.

Το μήνυμα είχε αναρτηθεί με αφορμή την ψήφο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της ανανέωσης της θητείας του Φόλκερ Τούρκ στη θέση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε αυτό, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας ανέφερε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάποτε ένας φάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Σήμερα, βρίσκονται δίπλα στη Βόρεια Κορέα, τη Νικαράγουα, το Μάλι και τη Ρωσία, απομονωμένες. Και ο κόσμος δεν τους ακούει πλέον».

Μετά τη δημοσίευση της ανάρτησης, η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 27 Ιουλίου, καταγγέλλοντας τα «υποκριτικά» σχόλια της Γαλλίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσινγκτον μπλόκαρε τη διαδικασία διαπίστευσης του Λεσεβαλιέ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Έπειτα από διαβουλεύσεις με στόχο την επίλυση της διαφοράς, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή δήλωση, μόνο στα αγγλικά, στην οποία τόνιζε ότι η διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών «αφορούσε μία μόνο ψήφο και δεν σχετιζόταν με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στη συνέχεια ότι «εκτίμησε» τη χειρονομία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσης του νέου Γάλλου πρέσβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ