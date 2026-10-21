Γαλλία: Η προειδοποίηση Μακρόν, η επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων» και ο φόβος νέων επεισοδίων

ΟΓάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι θα αποτρέψει την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, την ώρα που το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» κατέθεσε σχέδιο για τη διοργάνωση μεγάλης διαδήλωσης στο Παρίσι το προσεχές Σάββατο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση.

Ο Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι όσοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των επόμενων κινητοποιήσεων θα εμποδιστούν, ενώ την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε συναντήσεις με συνδικαλιστικούς ηγέτες, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Εκπρόσωπος του κινήματος «Gilets Jaunes» («Κίτρινα Γιλέκα»), μιας κινητοποίησης που αναπτύχθηκε σε επίπεδο βάσης και δεν συνδέεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρουσίασε τα σχέδια για την πραγματοποίηση πορείας στην καρδιά του Παρισιού, η οποία θα διέλθει και από περιοχές που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Παράλληλα, φοιτητικές οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις την ίδια ημέρα, διεκδικώντας μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Από την πλευρά τους, οι ακτιβιστές των «Κίτρινων Γιλέκων» επιδιώκουν να αναζωπυρώσουν το κίνημα που εμφανίστηκε το 2018, με αιχμή την αντίδραση στην αύξηση του κόστους ζωής και τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι διαδηλώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου εξελίχθηκαν γρήγορα σε εκτεταμένα βίαια επεισόδια, κυρίως στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και τη Λιμόζ, με τις αστυνομικές δυνάμεις, που βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια κατάσταση την οποία αδυνατούσαν να ελέγξουν, να χρειάζονται αρκετές ώρες προκειμένου να περιορίσουν την ένταση.

Ενδεικτική της ανησυχίας των επενδυτών για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα είναι η σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου αυτή την εβδομάδα, με την απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου να φτάνει στο 5%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002.

Σύμφωνα με αναλυτές, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τους φόβους ότι οι κοινωνικές αναταραχές ενδέχεται να δυσχεράνουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξυγιάνει τα ήδη επιβαρυμένα δημόσια οικονομικά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό εντείνονται.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και άλλα μέλη της κυβέρνησης, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου.

«Όσοι επιδιώξουν να προκαλέσουν αναταραχές στα κέντρα των πόλεων το ερχόμενο Σάββατο θα εμποδιστούν», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατάρ, όπου πραγματοποιεί επαφές με στόχο τη σύναψη ενεργειακών συμφωνιών, την ώρα που η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

«Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός στην κορυφή του κράτους», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μακρόν: Ο Τραμπ διασπείρει παραπλανητικές πληροφορίες

Μέλη της γαλλικής κυβέρνησης έχουν δεσμευτεί για τη σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κατά την αρχική αντιμετώπιση των επεισοδίων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνδράμουν τις πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις που θα κινητοποιηθούν.

Ο Μακρόν κατηγόρησε ορισμένους ξένους ηγέτες ότι διασπείρουν παραπληροφόρηση σχετικά με όσα συνέβησαν στη Γαλλία. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τις ταραχές στη μαζική μετανάστευση και το ριζοσπαστικό Ισλάμ, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα στη Γαλλία αποτελούν προειδοποίηση για τους Αμερικανούς.

Ερωτηθείς εάν οι επικρίσεις του αφορούσαν τον Τραμπ, ο Μακρόν απάντησε «μεταξύ άλλων», προσθέτοντας ότι ορισμένοι ξένοι πολιτικοί επιχειρούν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη εις βάρος της Γαλλίας.

«Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Έχουμε ήδη αρκετές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει τεράστια και δικαιολογημένη οργή»

Σε επιστολή του προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενόψει της συνάντησης της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διασφάλιση της «απαραίτητης ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης», την οποία, όπως ανέφερε, ορισμένοι επιχειρούν να περιορίσουν συνδέοντάς την με «απαράδεκτες πράξεις».

Την ίδια ώρα, οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας έχουν απευθύνει ξεχωριστό κάλεσμα για πανεθνική κινητοποίηση στις 5 Νοεμβρίου.

«Υπάρχει τεράστια και δικαιολογημένη οργή και η απάντηση σε αυτή την κατάσταση δεν είναι η καταστολή. Χρειάζεται πολιτική απάντηση. Αυτό ακριβώς θα πω σήμερα στον πρωθυπουργό», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL η Σοφί Μπινέ, επικεφαλής της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CGT.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Μπινέ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε νέες ανακοινώσεις, γνωστοποίησε ωστόσο ότι θα προσκληθούν και οργανώσεις νεολαίας σε συνομιλίες.

Στο μεταξύ, η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εφαρμογής τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια στις περιοχές που είχαν πληγεί από τις ταραχές, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα στην κυβέρνηση, καθώς προετοιμάζεται για τον νέο γύρο διαδηλώσεων.

Πολιτικές αντιδράσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών

Το κύμα αναταραχών έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, με τους υποψηφίους της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις.

«Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο των πάντων», δήλωσε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

Από την πλευρά της, η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς που έχει απορρίψει τις κατηγορίες κυβερνητικών στελεχών ότι υποδαυλίζει τις ταραχές, επέκρινε τα σχέδια για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους του Παρισιού.

«Οι διαδηλωτές δεν είναι εσωτερικοί εχθροί. Η γαλλική κυβέρνηση δεν πρέπει να κηρύξει πόλεμο εναντίον του ίδιου της του λαού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κοινοβουλευτική ομάδα της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Ανησυχία για εξάπλωση των κοινωνικών αναταραχών στην Ευρώπη

Οι διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Αλβανία, εντείνουν τις ανησυχίες ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια για το βιοτικό επίπεδο ενδέχεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές δυσκολίες.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας, ως απάντηση στα βίαια επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων περιλαμβάνονται η θέσπιση ειδικού αδικήματος για τη βίαιη συμμετοχή σε διαδήλωση, καθώς και η αυστηροποίηση των ποινών για όσους εμπλέκονται σε επεισόδια κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων.