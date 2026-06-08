Γαλλία: Η Ουκρανία θα είναι η τιμώμενη χώρα στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι

ΗΟυκρανία θα είναι η τιμώμενη χώρα στη φετινή παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι, η οποία θα είναι η τελευταία της δεύτερης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος επ’ ευκαιρία της εθνικής εορτής της Γαλλίας έχει προσκαλέσει στο Παρίσι τις 37 χώρες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Αυτές δηλαδή που έχουν δηλώσει έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία όταν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro η φετινή παρέλαση «θα είναι εντυπωσιακή και σαφώς πιο στρατιωτική, απομακρυνόμενη από τον πολυθεματικό χαρακτήρα των τελετών εν καιρώ ειρήνης».

Ειδικότερα, η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ο αρχηγός του γαλλικού κράτους ενέκρινε το σχέδιο που παρουσίασε ο στρατιωτικός κυβερνήτης του Παρισιού, υπογραμμίζοντας ότι «μετά από σχεδόν μια δεκαετία ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων και ενώ η απειλή εντείνεται στα σύνορα της Ευρώπης, η Εθνική Εορτή θα αποτελέσει την ευκαιρία για μια επίδειξη της γαλλικής τεχνογνωσίας και αποφασιστικότητας».

«Χτίσαμε αυτή την παρέλαση λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο. Πρέπει να αποτελεί μια απτή απόδειξη, για τους Γάλλους και τους συμμάχους μας, των προσπαθειών που έχουν γίνει για τον επανεξοπλισμό» αναφέρει σε σχετική δήλωση του ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για «ενίσχυση της κλίμακας» και «στρατιωτικοποίηση» της παρέλασης.

Στα Ηλύσια Πεδία θα παρελάσουν φέτος περίπου 10.000 στρατιώτες, δηλαδή πολύ περισσότεροι από πέρυσι, μεταξύ των οποίων και πολυάριθμα τμήματα ευρωπαϊκών στρατών. Ο αριθμός των πεζοπόρων τμημάτων αυξάνεται κατά 15%, των οχημάτων κατά 30% και των αεροσκαφών επίσης κατά 30%, αναφέρει η εφημερίδα.