Γαλλία: Η καταδίκη της Λε Πεν από το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναμένεται πριν από τον α’ γύρο των εκλογών την άνοιξη του 2027

Tο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας (Cour de Cassation) θα εκδώσει την απόφασή του σχετικά με την καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν από το Εφετείο μετά από την πρωτόδικη καταδίκη, «στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου», δηλαδή λίγο πριν από τον πρώτο γύρο (18/4/27).

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Λε Πεν να προκρίνεται στο 2ο γύρο με ποσοστό μεταξύ 34-38%. Η απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου μπορεί να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Στην πιο ελαφριά περίπτωση, θα ακυρώσει την απόφαση και θα ξαναπάει σε νέα δίκη. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να είναι η πρώτη υποψήφια που, καταδικασμένη, θα χρειαστεί να φοράει βραχιολάκι κάνοντας προεκλογική καμπάνια ζητώντας καθε μέρα άδεια από τον δικαστή των ποινών για τις μετακινήσεις της, κι αν κερδίσει θα είναι ατιμωτικό για πολιτικό που θέλει «να επαναφέρει το ήθος και τη δικαιοσύνη» στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής.

Δεν υπάρχει προηγούμενο. Μόνο το γεγονός ότι οι δικαστές του υψηλότερου δικαστηρίου εκδικάζουν τόσο γρήγορα, καθιστά την Μαρίν Λε Πεν ως ξεχωριστής κατηγορίας πολίτη.