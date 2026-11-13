Γαλλία: Έτοιμη να συναντηθεί με τον Ζελένσκι δηλώνει η Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη για μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρότεινε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, για να μιλήσουν κυρίως για τη «χρηματοδότηση» της Ουκρανίας.

«Ναι, εάν μπορώ να τον συναντήσω στις Βρυξέλλες, θα το πω στον πρεσβευτή της Ουκρανίας», δήλωσε η ηγέτις του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, στο περιθώριο επίσκεψης στην έκθεση Made in France.

«Θεωρώ ότι η τοποθεσία μπορεί να δικαιολογηθεί αρκετά γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας είναι ένα πρόβλημα που συγκλονίζει την Ευρώπη», πρόσθεσε.