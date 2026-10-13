Γαλλία: Επεισόδια και προσαγωγές στη νέα μαθητική κινητοποίηση – Στους 480.000 οι διαδηλωτές

Με τη συμμετοχή 480.000 διαδηλωτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνεχίστηκαν και σήμερα οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία. Η αστυνομία από την πλευρά της υπολογίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 160.000.

Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν πράξεις βίας και προσαγωγές, όπως για παράδειγμα στη Λυών, ενώ τεταμένο ήταν το κλίμα ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα στο Παρίσι.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι περίπου 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα τελούσαν σήμερα υπό κατάληψη, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέφεραν ότι στις σημερινές κινητοποιήσεις συμμετείχαν λίγο πολύ το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γαλλίας.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για άσκηση βίας από την πλευρά των αστυνομικών αρχών γαλλικές κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι γίνεται εσωτερικός έλεγχος σε 36 περιπτώσεις που υπήρξαν καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία.

Τέλος τεταμένη αναμένεται να είναι η κατάσταση, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, την ερχόμενη Παρασκευή, όπου σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες θα λάβουν μέρος στις διαδηλώσεις και τα λεγόμενα «κίτρινα γιλέκα», ενώ το μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων της Γαλλίας ή CGT, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν ευρείας κλίμακας απεργιακές κινητοποιήσεις στις 5 Νοεμβρίου.