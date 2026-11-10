Γαλλία: Απορρίφθηκε από κοινοβουλευτική επιτροπή το αίτημα ανάκλησης της άδειας του CNews

ΗΕπιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων και Παιδείας της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης απέρριψε, σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το αίτημα για αφαίρεση της άδειας εκπομπής του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού σταθμού CNews, ο οποίος ανήκει στον γνωστό για τις ακροδεξιές του πεποιθήσεις, Γάλλο δισεκατομμυριούχο Βινσεν Μπολορέ.

Υπέρ του αιτήματος είχαν ταχθεί πάνω από ένα εκατομμύριο Γάλλοι, οι οποίοι συνυπέγραψαν τη σχετική αναφορά προς την Εθνοσυνέλευση, υποστηρίζοντας ότι ο CNews είναι ένας μηχανισμός ακροδεξιάς προπαγάνδας ο οποίος με τα ρατσιστικά του σχόλια υποκινεί στο εσωτερικό της Γαλλίας το μίσος και την επιθετικότητα.

Υπέρ της απόρριψης του αιτήματος τάχθηκαν 28 βουλευτές από τον χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, ενώ 25 βουλευτές κυρίως από τον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς τάχθηκαν κατά, θεωρώντας ότι το θέμα θα έπρεπε να έρθει προς συζήτηση στην ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης. Ο CNews έχει κατ’ επανάληψη βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο της της γαλλικής Ρυθμιστικής Αρχής Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Επικοινωνιών (Arcom) η οποία του έχει κατά καιρούς επιβάλει πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, χωρίς ωστόσο ποτέ να αποφασίσει να του απαγορεύσει τις εκπομπές.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο ο CNews κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 24ωρων ειδησεογραφικών καναλιών της Γαλλίας, με μερίδιο ακροαματικότητας 3,9%, μπροστά από το BFM-TV (3,4%), το LCI (3,3%) και το Franceinfo (1,3%). Στο μεταξύ, διάσταση απόψεων επικρατεί μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας σε σχέση με το αν θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος στις εκπομπές του CNews

Στην αριστερά, βουλευτές της οποίας ελάμβαναν ως τώρα μέρος σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, η Ανυπότακτη Γαλλία αποφάσισε ότι ενόψει των προεδρικών εκλογών θα μποϊκοτάρει τον σταθμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το κόμμα των Οικολόγων ενώ το Σοσιαλιστικό κόμμα δεν έχει ακόμα καταλήξει σε μία κοινή απόφαση επί του θέματος. Μεταξύ των προσκειμένων στον πρόεδρο Μακρόν βουλευτών κάποιοι μποϊκοτάρουν τον τηλεοπτικό σταθμό CNews και άλλοι όχι, ενώ μεταξύ των βουλευτών που κινούνται στον χώρο της δεξιάς και της ακροδεξιάς οι περισσότεροι δέχονται τις προσκλήσεις του σταθμού.