Γαλλία: Αποφασίζει απόψε η Λε Πεν για το αν θα διεξαγάγει προεδρική καμπάνια φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Το Εφετείο Παρισίων επιβεβαίωσε την ενοχή της Μαρίν Λε Πεν για διασπάθιση ευρωπαικών κονδυλίων καταδικάζοντάς την σε ελαφρότερη ποινή που επιτρέπει την ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρική εκλογή του 2027. Αλλά οι δικαστές της έθεσαν ένα δύσκολο όρο: να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια.

Η ίδια και το κόμμα της συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στην έδρα του κόμματος, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, για να αποφασίσει μαζί με τους δικηγόρους της, τι θέλει να κάνει η ίδια κάτι που θα ξέρουμε στις 9 η ώρα το βράδυ, σε συνέντευξη που θα δώσει στο ιδιωτικό κανάλι TF1, όπως μεταδίδει από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Θωμαΐς Παπαϊωάννου.

Εκεί αναμένεται να αποφασίσει και να ανακοινώσει τις προθέσεις της.

Οι δικαστές της έστησαν μια «παγίδα» γιατί μέχρι και την δίκη στο Εφετείο, η Μαρίν Λε Πένκατηγορούσε την γαλλική δικαιοσύνη ότι προσπαθούσε να την εμποδίσει στην πορεία της προς την προεδρία του 2027.

Οι δικαστές της είπαν «οκ, μπορείς να είσαι ελεύθερη για να θέσεις υποψηφιότητα, αλλά με βραχιολάκι»

Και το βραχιολάκι θα το φοράει μέχρι και τον Ιούλιο του 2027. Δηλαδή αν εκλεγεί πρόεδρος θα εκλέγει με βραχιολάκι.

Οι όροι του ενός έτους με βραχιολάκι θα γίνουν γνωστοί πολύ αργότερα, όταν θα παύσουν πλέον και οι δυνατότητες να υπάρξει προσβολή της απόφασης στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε καμία από τις προθέσεις, ούτε του κράτους ούτε και της Μαρίν Λε Πέν. Αναμένουμε τουλάχιστον η Λε Πέν να μας πει αν θα είναι η ίδια υποψήφια ή θα είναι το «Τζόκερ» της, δηλαδή ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του κόμματος αυτή τη στιγμή.