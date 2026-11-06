Γαλλία: Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και κρατικοποίηση αμυντικών βιομηχανιών στο προεδρικό πρόγραμμα Μελανσόν

ΗΑνυπότακτη Γαλλία παρουσίασε την Παρασκευή το 222 σελίδων πρόγραμμα του υποψηφίου της για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, θέτοντας ως βασικές επιδιώξεις την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και τον ενισχυμένο κρατικό έλεγχο της αμυντικής βιομηχανίας.

Το κόμμα προτείνει «άμεση αποχώρηση από την ολοκληρωμένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ και, στη συνέχεια, σταδιακή αποχώρηση από τον ίδιο τον οργανισμό». Απορρίπτει επίσης τον «φόρο υποτέλειας» που, όπως αναφέρει, απαιτούν οι ΗΠΑ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η Γαλλία θα εξακολουθούσε να παρέχει συνδρομή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, θέση την οποία ο Μελανσόν είχε διατυπώσει και στο Politico.

Ολοένα περισσότερες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν δεύτερο ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν. Καθώς οι δύο πρώτοι προκρίνονται στον δεύτερο γύρο, ενδέχεται να αναμετρηθεί με τη Μαρίν Λεπέν, η οποία επίσης τάσσεται υπέρ της αποχώρησης από την ολοκληρωμένη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Σε αντίθεση με την παράταξη της Λεπέν, η Ανυπότακτη Γαλλία δεν ζητεί ρητά διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, επιμένοντας όμως σε διπλωματική διευθέτηση, με «συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας» μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Το πρόγραμμα ζητεί αυστηρότερους κανόνες για τα εξοπλιστικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων θανατηφόρων όπλων και των πυρηνικών. Αντιτίθεται επίσης στην «κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα» και προτείνει το κλείσιμο του διαστημικού κέντρου του ΝΑΤΟ στην Τουλούζη.

Το κόμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαστημική πολιτική και στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Γαλλία πρέπει να αποκτήσει δικό της διαστημικό λεωφορείο. Βουλευτές του κόμματος έχουν προτείνει το επαναχρησιμοποιούμενο τροχιακό αεροσκάφος Vortex της Dassault Aviation.

Προτεραιότητα δίνεται ακόμη στην εγχώρια παραγωγή κρίσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού επικοινωνιών, πληροφοριών και εφοδιαστικής υποστήριξης, που σήμερα παρέχεται κυρίως από τις ΗΠΑ μέσω ΝΑΤΟ, καθώς και στην κρατικοποίηση επιχειρήσεων όπως η ArianeGroup.

Αναλυτικότερο πρόγραμμα για την άμυνα θα παρουσιαστεί αργότερα, σύμφωνα με βουλευτή του κόμματος.