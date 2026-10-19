Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε 4 πόλεις – Δήμαρχος ζήτησε την παρέμβαση του στρατού

Πόλεις της Γαλλίας άρχισαν να επιβάλλουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας μετά τις εκτεταμένες ταραχές και λεηλασίες του Σαββατοκύριακου, ενώ ο δήμαρχος του κεντρικού Παρισιού ζητά ακόμη και την ανάπτυξη του στρατού για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Ειδικότερα, οι γαλλικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λιλ, από τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί. Το μέτρο θα ισχύσει για δύο ημέρες και επεκτείνεται στις πόλεις Ντουαί, Βατινί και Ντενέν, στη βόρεια Γαλλία. Στη Μασσαλία απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις.

Στην Κουλέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο δήμαρχος Κριστόφ Ρουγιόν επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για τους ανηλίκους μετά τις 23:00, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook.

Δήμαρχος του Κέντρου του Παρισιού: Να παρέμβει ο στρατός

Μιλώντας στο γαλλικό δίκτυο BFM TV μετά το σαββατοκύριακο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Κέντρου του Παρισιού, Αριέλ Βέιλ, επιβεβαίωσε ότι τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως, αν οι αρχές βρεθούν προ εκπλήξεως ή σε αδυναμία λόγω της ταχύτητας των ομάδων των ταραχοποιών, «είναι προτιμότερο να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας ή την παρέμβαση του στρατού» σε ορισμένες γειτονιές της πρωτεύουσας για την προστασία των πολιτών και των καταστημάτων, ανέφερε.

«Οι καταστροφές ήταν απίστευτες. Ακόμη και στην κορύφωση των κινητοποιήσεων των “Κίτρινων Γιλέκων”, δεν είχαμε δει τέτοια έκταση καταστροφών μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο», δήλωσε στο BFM-TV ο δήμαρχος του κεντρικού Παρισιού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα τέσσερα πρώτα διαμερίσματα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Βέιλ διευκρίνισε ότι «ζήτησε ήδη από την Κυριακή, την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, ακόμη και, γιατί όχι, την κινητοποίηση του στρατού», αναγνωρίζοντας πάντως ότι «προφανώς δεν είναι η ιδανική λύση».

«Αν κάποια στιγμή αιφνιδιαστούμε και δεν διαθέτουμε επαρκή μέσα, είναι προτιμότερο να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας και να αναπτυχθεί ο στρατός για να συνδράμει τις δυνάμεις ασφαλείας, παρά να ζήσουμε ακόμη μία νύχτα λεηλασιών, όπως αυτές που βιώσαμε τις δύο τελευταίες νύχτες», πρόσθεσε.

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από ορισμένες τοπικές αρχές να επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με επικρίσεις για τις ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Λεκορνί: Εξετάζεται το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απέκλεισε την επιβολή γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Παρίσι, όχι όμως και το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Όπως δήλωσε, στην παρούσα φάση κρίνεται καταλληλότερη η εφαρμογή μερικών και τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Η αποφασιστικότητά μου να αποκαταστήσω την τάξη είναι απόλυτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεκορνί.

Το κύμα λεηλασιών και βίαιων συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών το Σαββατοκύριακο ακολούθησε εβδομάδες μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, προκαλώντας νέα αναταραχή στη Γαλλία, μόλις έξι μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της αδύναμης οικονομίας και της εκτίναξης του δημόσιου χρέους.

Ο Λεκορνί κατηγορεί την άκρα Αριστερά

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επέρριψε ευθύνες σε οργανώσεις της άκρας Αριστεράς για τις ταραχές.

«Υπάρχει, πράγματι, ένα κίνημα της άκρας Αριστεράς που επιδιώκει να προκαλέσει -δεν μπορούμε να το πούμε πιο ξεκάθαρα- βαθιά αναταραχή στη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών», δήλωσε.

Απαντώντας στις κατηγορίες του Λεκορνί, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, κάλεσε τον Γάλλο πρωθυπουργό να παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

«Διαφορετικά, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, να σιωπήσει και να σταματήσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορίου και Λιανικής, σχεδόν 3.000 καταστήματα υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Για ακόμη μία φορά, ο κλάδος του λιανεμπορίου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, σε μια περίοδο που έχει ήδη αποδυναμωθεί από τις διαδοχικές κρίσεις», ανέφερε η Ομοσπονδία.

«Πίσω από κάθε λεηλατημένο κατάστημα βρίσκονται επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και οικογένειες που είδαν τους κόπους και τις προσπάθειες ετών να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες», πρόσθεσε, ζητώντας φορολογικές ελαφρύνσεις και ελαφρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Ο Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή μέτρα στήριξης μέσω του καθεστώτος προσωρινής αναστολής εργασίας.