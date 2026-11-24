Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί και πάλι το 2027 ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, αλλά και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, για κατηγορίες που συνδέονται με την υπόθεση στην οποία ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα του εκλιπόντος ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Στο επίκεντρο της νέας υπόθεσης βρίσκεται η ανάκληση της κατάθεσης βασικού μάρτυρα, ο οποίος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι διέθετε στοιχεία που θα μπορούσαν να ενοχοποιήσουν τον Σαρκοζί, όπως αναφέρει το BBC.

Τόσο ο πρώην πρόεδρος όσο και η σύζυγός του αρνούνται ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε πενταετή φυλάκιση για την υπόθεση και έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που οδηγήθηκε στη φυλακή, αν και παρέμεινε πίσω από τα κάγκελα μόλις 20 ημέρες. Ο ίδιος αρνείτο εξαρχής τις κατηγορίες, ενώ η απόφαση του εφετείου αναμένεται την προσεχή Δευτέρα.

Οι δικαστικές περιπέτειες του Σαρκοζί

Μετά την αποτυχία του να επανεκλεγεί στην προεδρία της Γαλλίας το 2012, ο Σαρκοζί έχει βρεθεί στο επίκεντρο σειράς ποινικών ερευνών.

Το 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή, για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας επανεκλογής του το 2012.

Το 2021 κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή. Έγινε έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας χωρίς πλήρη αναστολή. Του επετράπη, ωστόσο, να εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι, αντί να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η ανάκληση της κατάθεσης και η επιχείρηση «Save Sarko»

Στο επίκεντρο της νέας υπόθεσης βρίσκεται ο Λίβυος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι διέθετε γραπτές αποδείξεις πως η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007 είχε χρηματοδοτηθεί «αδρά» από την Τρίπολη και ότι οι καταβολές χρημάτων, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Ο Τακιεντίν, ο οποίος πέθανε πέρυσι, ανακάλεσε τις κατηγορίες του σε συνέντευξή του το 2020.

Τότε, ο Σαρκοζί φέρεται να είχε δηλώσει ότι «η αλήθεια επιτέλους έρχεται στο φως». Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν ότι η ανάκληση δεν ήταν ειλικρινής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέα έρευνα για την υπόθεση «Save Sarko» («Σώστε τον Σαρκό»), όπως φέρονται να είχαν ονομάσει την επιχείρηση οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην πρόεδρος και η ιταλικής καταγωγής σύζυγός του, πρώην τοπ μόντελ και τραγουδίστρια, θα δικαστούν πλέον για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας, καθώς και για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος που συνδέονται με χειραγώγηση μάρτυρα.

Και οι δύο αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή στην υπόθεση.