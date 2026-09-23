Γαλλία: 90χρονος σκότωσε με κυνηγετικό όπλο δύο 80χρονους γείτονες

Ένας ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για φόνους, αφού πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τους δύο ογδοντάχρονους γείτονές του, στη Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το βράδυ της Τρίτης (22/9) έγινε σήμερα γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Η εισαγγελία του Πω επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τη «δολοφονία δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 85χρονο και την 82χρονη σύζυγό του, με τους οποίους ο ενενηντάχρονος είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

Ο ενενηντάχρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) εναντίον των δύο ογδοντάχρονων, οι οποίοι πέθαναν επιτόπου, διευκρίνισε στο AFP η πηγή αυτή, σύμφωνα με την οποία αυτός άρπαξε το όπλο του αφού ο γείτονάς του του πέταξε μια πέτρα.

Ο ενενηντάχρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP