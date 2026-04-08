Γαλάζια αναστάτωση στις Σέρρες – Τι θα γίνει με το ψηφοδέλτιο

Αναστάτωση επικρατεί στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρρες με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνουν τα ονόματα και των τεσσάρων βουλευτών του κόμματος, Κώστα Καραμανλή, Τάσο Χατζηβασιλείου, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλου Λεονταρίδη.

Οι συζητήσεις αφορούν τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεδομένου ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής έχει ήδη ανακοινώσει πως δεν θα θέσει νέα υποψηφιότητα και η Πειραιώς διαμηνύει πως η συμμετοχή των βουλευτών που τα ονόματά τους αναφέρονται στις δικογραφίες, θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση.

Πολλά νέα ονόματα ακούγονται για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο όπως του αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του προέδρου του Επιμελητηρίου Αθανάσιου Μαλλιαρά, του προέδρου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και πρώην προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρου Μάμαλη, του δημάρχου Εμμανουήλ Παππά, Δημήτρη Νότα και του πρώην περιφερειακού συμβούλου και γιου του πρώην βουλευτή Τάσου Καρυπίδη, Δημήτρη.