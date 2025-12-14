Γ. Βαρουφάκης: Το μεγαλύτερο ατού του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας – Δειλός και ταξικός ο προϋπολογισμός

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους αγρότες και τον κρατικό προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή άσκησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5». Ο πρώην υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για «υπαρξιακή αγωνία» του πρωτογενούς τομέα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για έναν «δειλό, εκμεταλλευτικό και ταξικό προϋπολογισμό», υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αφορά «τους πάρα πολύ λίγους». Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι είναι «το μεγαλύτερο ατού του Μητσοτάκη» και σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews o κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε αρχικά στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων και στη χθεσινή άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό επισημαίνοντας ότι η ουσία του προβλήματος είναι η καθίζηση στις επιδοτήσεις λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν εδώ και μήνες παρακαλούν να βρουν κάποιον υπεύθυνο και τους λένε “δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος”, και τώρα, στην κορύφωση του αγώνα, τους καλούν για να “αποσοβηθεί” η ένταση των Χριστουγέννων, είναι λογικό να μη θέλουν», απάντησε. Και όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, τα αιτήματα των αγροτών δεν περιορίζονται στα χρωστούμενα, αλλά αφορούν το πώς θα παραμείνουν στην παραγωγή, όταν «το κόστος είναι 38 και παίρνουν πίσω 30»

«Πρέπει να ξεκινήσουμε από την ουσία, που είναι η στάση πληρωμών απέναντι στους αγρότες. Μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Υπάρχει καθίζηση στη ροή των επιδοτήσεων, την ώρα που ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να τους χρεώνει», ανέφερε, τονίζοντας ότι πρόκειται για πραγματική υπαρξιακή αγωνία.

Όπως είπε, η Ελλάδα έχει αποτύχει διαχρονικά στον αγροτικό τομέα: «Έχουμε πολύ χαμηλές αποδόσεις, μέσο εισόδημα 13.000 ευρώ και μέση επιδότηση 8.000. Αυτό είναι τραγικό για μια χώρα σαν τη δική μας». Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεχιζόμενη διαφθορά.

«Δειλός και ταξικός ο προϋπολογισμός»

Αναφερόμενος στον κρατικό προϋπολογισμό που αναμένεται να ψηφιστεί την προσεχή Τρίτη, ο κ. Βαρουφάκης απέρριψε την άποψη της κυβέρνησης που τον χαρακτηρίζει «ανάπτυξης» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας δειλός, καθαρά εκμεταλλευτικός προϋπολογισμός. Για να βγουν τα πλεονάσματα του κράτους, δεν βγαίνουν οι πολίτες», τόνισε προσθέτοντας ότι τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού είναι τα ελλείμματα των πολιτών. «Αυτό επισφραγίζει τα δεινά που έρχονται», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως δήλωσε, ο προϋπολογισμός του 2026 βασίζεται υπέρμετρα στην κατανάλωση μέσω ΦΠΑ, διατηρεί σκληρή λιτότητα, καταγράφει πτώση πραγματικών μισθών σημειώνοντας ότι είναι «η μοναδική χώρα στην ΕΕ με τέτοια εξέλιξη».

Όπως είπε στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, ο νέος προϋοπολογισμός συνοδεύεται από υψηλό κόστος ενέργειας, στέγασης και βασικών αγαθών ενώ εμφανίζει έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις.

«Το μεγαλύτερο ατού του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας»

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και τη διαφαινόμενη επάνοδό του στην πολιτική, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη» ο κ. Βαρουφάκης άσκησε κριτική και στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση «πληρώνει» και τα προηγούμενα.

«Το μεγαλύτερο ατού του κ. Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας», δήλωσε, εξηγώντας ότι η σημερινή πολιτική μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα «εφαρμόζω όσα κάνατε κι εσείς». Αναφερόμενος προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, σημείωσε: «Όταν εκείνο το βράδυ το “όχι” έγινε “ναι”, τελείωσε και αυτό».

Μιλώντας για την Αριστερά που είναι πολυδιασπασμένη εκτίμησε ότι «πληρώνει το Καστελόριζο του κ. Παπανδρέου», το οποίο ουσιαστικά, όπως είπε, εξαΰλωσε το ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ξανασταθεί πια ποτέ, παρά μόνο ως ένας μηχανισμός νομής της εξουσίας», συμπλήρωσε..

Ιδιαίτερα αιχμηρός όμως ήταν ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 και για τον υπουργό Εξωτερικών: «Συγχαρητήρια στον κύριο Πιερρακάκη. Όλες οι αυτοκρατορίες έπαιρναν έναν υποταγμένο από έναν υποταγμένο λαό για να τον αναδείξουν, ώστε να δείξουν πόσο ισχυρές είναι», είπε, χρησιμοποιώντας ιστορική αναλογία για να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα λειτουργεί σε καθεστώς εξάρτησης.

Μιλώντας για τις αμερικανικές επενδύσεις τις χαρακτήρισε αποικιοκρατικές. «Ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μια θλιβερή αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξευτελίστηκε πηγαίνοντας στο γκολφ κλαμπ του κ. Τραμπ στη Σκωτία», υποστήριξε μεταξύ άλλων καταλήγοντας: «Δεν είναι επένδυση το να έρθει να σου βάλει σωλήνες για να μεταφέρει το LNG για περνάει από εδώ και εσένα που έχεις δίπλα πολύ πιο φθηνό ουκρανικό και ρωσικό φυσικό αέριο να μην σου επιτρέπει».

Αποικιοκρατικές συμβάσεις με τις ΗΠΑ

Κλείνοντας, ο κ. Βαρουφάκης υπογράμμισε ότι το ΜέΡΑ25 υπάρχει για να εκφράσει όσους θεωρούν τη χώρα «μη βιώσιμη» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να έχεις 24% ΦΠΑ, προπληρωμή φόρων και 1,1 εκατομμύρια ακίνητα να βγαίνουν στο σφυρί», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του είναι ανοιχτό σε συνεργασίες μόνο στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών, όπως η κατάργηση του «Ηρακλή», η διάλυση του καρτέλ ενέργειας και η μείωση του ΦΠΑ.