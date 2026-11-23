Τον κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης της Ευρώπης στον διεθνή οικονομικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό ανέδειξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι οι διαρθρωτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν επιτακτική την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων.

Κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΑΜΚΕ «Κόμβος – Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού», με θέμα «Οι ραγδαίες αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον: Μπορεί η Ευρώπη να επωφεληθεί της ευκαιρίας;» τη Δευτέρα, περιέγραψε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, εστιάζοντας στις γεωπολιτικές συγκρούσεις, στις εμπορικές αντιπαραθέσεις και στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές.

Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, η επιβολή δασμών και κυρώσεων, η αποδυνάμωση του διεθνούς εμπορίου και η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων συνθέτουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα περιβάλλον διαρκούς οικονομικής αβεβαιότητας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Μεγαλώνει η απόσταση Ευρώπης και ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας, συνοδευόμενες όμως από κινδύνους για την απασχόληση, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον ανταγωνισμό.

Ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη υστερεί σημαντικά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών στις επενδύσεις στη συγκεκριμένη τεχνολογία, γεγονός που απειλεί να επιδεινώσει τις ήδη χαμηλές επιδόσεις της στην παραγωγικότητα.

Παράλληλα, ευρωπαϊκά κεφάλαια εξακολουθούν να διοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό στις αμερικανικές αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το ένα τρίτο των τοποθετήσεων των κατοίκων της ευρωζώνης σε εισηγμένες μετοχές κατευθύνεται στις ΗΠΑ, περιορίζοντας τους διαθέσιμους επενδυτικούς πόρους εντός Ευρώπης.

Οι χρόνιες αδυναμίες και οι μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν

Η ευρωπαϊκή υστέρηση, όπως εξήγησε, έχει βαθύτερες ρίζες. Εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια η παραγωγικότητα αναπτύσσεται βραδύτερα σε σύγκριση με άλλες ισχυρές οικονομίες, ενώ η δημογραφική γήρανση ασκεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η πρόοδος στην υλοποίηση της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα παραμένει περιορισμένη, καθώς από τις συστάσεις που παρουσιάστηκαν το 2024 έχει εφαρμοστεί μόλις περίπου το ένα έκτο.

Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν οι κανονιστικές αποκλίσεις μεταξύ κρατών-μελών, οι περιορισμοί στη διασυνοριακή διακίνηση κεφαλαίων και η ανεπαρκής ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα εσωτερικά διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια αντιστοιχούν σε δασμολογικές επιβαρύνσεις 96% για τις υπηρεσίες και 67% για τα αγαθά.

Τέσσερις παρεμβάσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προσδιόρισε τέσσερις κρίσιμες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες.

Πρώτη είναι η ουσιαστική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, με περιορισμό της γραφειοκρατίας, κατάργηση των διασυνοριακών εμποδίων και διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών για επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Δεύτερη, η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών κεφαλαίων να χρηματοδοτεί παραγωγικές και τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις.

Τρίτη προτεραιότητα αποτελεί η δημοσιονομική ενοποίηση μέσω κοινού χρηματοδοτικού μηχανισμού για στρατηγικές ανάγκες, όπως η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια και οι υποδομές.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης, με καθοριστικό βήμα τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, που θα ενίσχυε την τραπεζική σταθερότητα και τη διασυνοριακή δραστηριότητα.

Ελλάδα: Ανάπτυξη με επίμονες πληθωριστικές πιέσεις

Στρέφοντας την προσοχή στην ελληνική οικονομία, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η ενεργειακή ακρίβεια ανέκοψε την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,7% τον Οκτώβριο, με πρόσθετη επιβάρυνση από τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, ενώ το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο.

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξακολουθήσει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων σε κάθε συνεδρίαση, συνεκτιμώντας την ένταση και την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη τις αναγκαίες προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά καθυστερεί στην εφαρμογή τους.

«Ο χρόνος της διάγνωσης έχει παρέλθει», τόνισε, καλώντας την ευρωπαϊκή ηγεσία να μετατρέψει τους σχεδιασμούς και τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές και μετρήσιμα αποτελέσματα.