Γ. Στουρνάρας: Η Ελλάδα δικαιούται να είναι αισιόδοξη για το μέλλον της οικονομίας

Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μετά από την τιμητική του βράβευση στην εκδήλωση απονομής των βραβείων ΕΒΕΑ 2026.

Ο Γιάννης Στουρνάς τόνισε ότι η χώρα ξεπέρασε κρίσιμες δοκιμασίες, παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης και μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα με δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Αναλυτικά το ευχαριστήριο μήνυμα:

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για τη βράβευση αυτή απόψε και θα ήθελα, θα επιθυμούσα αυτό το βραβείο να το μοιραστώ με τους πολλούς συνεργάτες μου όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και με τη σύζυγό μου Λίνα, η οποία ήταν το απάνεμο λιμάνι μου, ένας βράχος σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια.

Δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Θυμίζω ότι το 2012 και το 2015 η μεγάλη πλειοψηφία της διεθνούς οικονομικής κοινότητας θεωρούσε ότι η Ελλάδα δεν θα κατορθώσει να παραμείνει στο ευρώ. Όχι μόνο κατόρθωσε, αλλά σήμερα αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωζώνη, μειώνει το δημόσιο χρέος, έχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, κάνει μεταρρυθμίσεις.

Δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι, αρκεί να συναινέσουμε σε τρία απλά πράγματα: Να συνεχίσουμε με δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα απελευθερώσουν αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις που είδαμε σήμερα στα βίντεο, στις παρουσιάσεις τους ώστε να απογειώσουμε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε».