Γ. Στουρνάρας για την ελληνική οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλάει για θαύμα, είτε μας αρέσει, είτε όχι

διεθνής οικονομική κοινότητα μιλάει για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, είτε μας αρέσει είτε όχι», τόνισε σε συνέντευξή του στο OPEN ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Πρόκειται περί οικονομικού θαύματος. Το 80% των αναλυτών, το 80% των ακαδημαϊκών, των πολιτικών, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και θα καταστραφεί. Κι όμως, όχι μόνο μείναμε, αλλά σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρηγορότερα από τους υπόλοιπους. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος».

Περάσαμε δύσκολα κατά το παρελθόν, πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε πάρει το μάθημά μας, συμπλήρωσε ο ίδιος. Μάλιστα υποστήριξε πως «φτάσαμε στα μνημόνια διότι ακολουθήθηκε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο της δεκαετίας του 2000.

Ακολουθήθηκε μια δημοσιονομική πολιτική επεκτατική, η οποία εκτίναξε το δημόσιο χρέος μετά από το 2008. Κατόπιν, μπήκαμε, όπως λέτε, στα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος».

«Τα κλειστά επαγγέλματα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό»

«Δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας. Είναι μήπως δεν υπάρχουν κίνητρα να μπουν νέοι σε αυτή τη δουλειά; Υπάρχουν και σε άλλα. Έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες να υπάρχουν πολύ μεγάλα κόστη διαμεσολάβησης. Για ποιο λόγο υπάρχουν κόστη; Έχουμε κλειστά επαγγέλματα; Θεωρητικά δεν έχουμε», παρατήρησε ο κ. Στουρνάρνας για να συμπληρώσει:

Μήπως πρακτικά υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα ακόμα; Να το δούμε λίγο. Μήπως υπάρχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα; Μήπως στη διαμεσολάβηση, μήπως σε διάφορες υπηρεσίες ακόμα έχουμε κλειστά επαγγέλματα; Να το δούμε λίγο. Δεν είναι δουλειά της Τράπεζας της Ελλάδος να το κάνει.

Και διαπιστώνουμε ότι όντως υπάρχουν προϊόντα που υπάρχουν περιθώρια ακόμα που δεν δικαιολογούνται.

Μήπως να δούμε, λοιπόν, πού πάσχει ο ανταγωνισμός; Σε ποια προϊόντα, σε ποιες υπηρεσίες πάσχει;

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με τις τιμές να αυξάνουν διότι έχουμε διαρκείς κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς, είτε στο κομμάτι της ενέργειας, είτε λόγω κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζει. Μάλιστα ο ίδιος αποδίδει τον υψηλότερο πληθωρισμό της Ελλάδας έναντι της υπόλοιπης Ευρωζώνης στην υπερβάλλουσα ζήτηση και την ταχύτερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Παροχές και 13η σύνταξη

«Η χώρα χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και πάνω απ’ όλα πολιτική σταθερότητα» παρατήρησε ο κ. Στουρνάρας, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παροχές τύπου 13ης σύνταξης. Μάλιστα χαρακτήρισε τρέλα παροχές «οι οποίες δεν αντικρίζονται από δημοσιονομικό χώρο. Παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου», όπως η 13η σύνταξη, οι οποίες θα οδηγήσουν πάλι σε δύσκολες καταστάσεις

Υπάρχει ένα Σύμφωνο Σταθερότητος και Ανάπτυξης, πολύ πιο ορθολογικό από προηγούμενα, αλλά όμως έχει ένα θεματάκι, είπε ο κ. Στουρνάρας, εξηγώντας για την οροφή δαπανών που προβλέπουν οι νέοι κοινοτικοί δημοσιονομικοί κανόνες: «Υπάρχει μια νέα οροφή δαπανών. Θέλεις να κάνεις παραπάνω παροχές; Βεβαίως. Μπορείς να κάνεις. Πήρες μέτρα να αυξήσεις τα έσοδα με μόνιμο τρόπο; Βρήκες τρόπο να μειώσεις άλλες δαπάνες για να αυξήσεις και να κάνεις 13η σύνταξη; Αυτή είναι η απάντηση.

Άρα, λοιπόν, για να δώσεις κάτι, αν έχεις φτάσει -και εμείς είμαστε – στην οροφή δαπανών πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Ή πρέπει να βρεις διαφορετικά έσοδα. Μόνιμα.

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιθώριο περισσότερων δαπανών, παρά μόνο εάν δείξουμε ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Ότι μπορούμε να έχουμε καθαρές δαπάνες που να μην χτυπάνε το όριο. Άρα πρέπει να δούμε τον επόμενο προϋπολογισμό, αν υπάρχει ένα περιθώριο δαπανών και πόσο».

Συναινέσεις και κυβέρνηση

Η χώρα, εάν θέλει, μπορεί να βρει συναινέσεις ευρύτατες, έιπε ο κ. Στουρνάρας, παρατηρώντας πως η διετής κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ το απέδειξε, ότι υπάρχει περιθώριο συναινέσεων και σε δύσκολες περιστάσεις. «Και εύχομαι και σήμερα να υπάρξει κουλτούρα συναινέσεων».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως μιλάει με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μιλάει με όλους τους πολιτικούς.

Για τους υψηλούς έμμεσους φόρους είπε: «Ξέρετε γιατί έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους; Διότι έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους φόρους. Όταν, λοιπόν μπορέσουμε και πιάσουμε τον φόρο εισοδήματος περισσότερο, όταν μπορέσουν οι εισοδηματικές τάξεις που δεν πληρώνουν φόρο να πληρώσουν φόρο, τότε μπορούμε να μειώσουμε και τους έμμεσους φόρους».