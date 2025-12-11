Γ. Στουρνάρας για Πιερρακάκη: Η εκλογή του στο Eurogroup αντανακλά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας

Την ικανοποίησή του για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup εξέφρασε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κάνοντας λόγο για «επιτυχία της ελληνικής οικονομίας».

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση του Γ. Στουρνάρα:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».