Γ. Στουρνάρας: Δεν βλέπει κίνηση τον Ιούλιο για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ηαπρόσμενα μεγάλη πτώση των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να μην χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων πέρα από αυτή του Ιουνίου, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η έκθεση της Τετάρτης που έδειξε ότι η αύξηση των τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 2,8% αποτέλεσε μια «σημαντική καθοδική έκπληξη», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Σίντρα της Πορτογαλίας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μετακυλούν το ενεργειακό κόστος, καθώς και τις επιπτώσεις από την επενδυτική άνθηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τον Ιούλιο, εκτός αν αλλάξει δραματικά η κατάσταση», δήλωσε ο Στουρνάρας σε συνέντευξη στο περιθώριο του ετήσιου φόρουμ της ΕΚΤ. «Όπως βλέπω τα πράγματα τώρα, ίσως είναι καλύτερο να μείνουμε για κάποιο διάστημα στα σημερινά επίπεδα».

Αφού η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια στο 2,25% τον περασμένο μήνα, οι αξιωματούχοι πρέπει να εξετάσουν αν απαιτείται περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επαναφέρει τις τιμές ενέργειας στα προπολεμικά επίπεδα, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι κεντρικοί τραπεζίτες από χώρες του Κόλπου ενημέρωσαν τις τελευταίες ημέρες τους ομολόγους τους πως οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές «δεν ήταν τόσο μεγάλες» και ότι το Ιράν θα επανέλθει με σημαντικές ποσότητες πετρελαίου στην αγορά.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις που έλεγαν ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να υποχωρήσουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακόμη και αν τελείωνε γρήγορα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις του πρόσφατου σοκ στις τιμές, ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούν προσοχή, προειδοποίησε.

«Πολύ συχνά στην Ευρώπη, όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, αυτό μετακυλίεται άμεσα», είπε. «Όμως όταν υπάρχει πτώση, δεν υπάρχει αντίστοιχη μείωση. Αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης ανταγωνισμού ή, σε χώρες όπως η Ελλάδα, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης».