Γ. Πιτσιλής σε διεθνές εργαστήριο ΔΝΤ: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης

Την ελληνική εμπειρία από τον μετασχηματισμό της Φορολογικής Διοίκησης και τον καθοριστικό ρόλο της θεσμικής ανεξαρτησίας, της ψηφιοποίησης και της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων ανέδειξε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, συμμετέχοντας διαδικτυακά στο διεθνές εργαστήριο «Reforms for a Modern and Growth-Friendly Tax System in Pakistan», που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2026, στο Ισλαμαμπάντ, με τη διοργάνωση της κυβέρνησης του Πακιστάν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ συμμετείχε στη θεματική συζήτηση «Ευθυγράμμιση της Φορολογικής Διοίκησης με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές: Ψηφιοποίηση, Συμμόρφωση και Εμπιστοσύνη των Φορολογουμένων», υπό τον συντονισμό του επικεφαλής της φορολογικής αρχής του Πακιστάν (Federal Board of Revenue – FBR), Rashid Mahmood Langrial.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε τα βασικά στάδια της μεταρρυθμιστικής πορείας της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού προϋποθέτει ισχυρούς θεσμούς, σταθερή στρατηγική, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2017, ως καθοριστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης, με λειτουργική ανεξαρτησία, επαγγελματική διαχείριση και λογοδοσία.

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, αναφέρθηκε:

Στην πλατφόρμα myDATA, που ενισχύει τη διαφάνεια των συναλλαγών και επιτρέπει την αξιοποίηση των δεδομένων για την απλούστευση των φορολογικών διαδικασιών.

Στη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συναλλαγών.

Στην εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, που ενισχύει την ιχνηλασιμότητα στη διακίνηση αγαθών.

Στην αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ και την αξιοποίηση συστημάτων ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεπών φορολογουμένων και τη διενέργεια πιο στοχευμένων ελέγχων.

Ο κ. Πιτσιλής επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον περιορισμό του διοικητικού κόστους και τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της ελληνικής προσπάθειας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό συμμόρφωσης στον ΦΠΑ στην Ελλάδα περιορίστηκε από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023, εξέλιξη που αντανακλά τη συνολικότερη πρόοδο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να συγκεντρώνουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά να τα αξιοποιούμε έξυπνα, ώστε να διευκολύνουμε τη συμμόρφωση, να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να οικοδομούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογουμένους», τόνισε.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, ο Διοικητής ανέδειξε τη σημασία των μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος μιας Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να αποτυπώνεται όχι μόνο στην είσπραξη εσόδων, αλλά και στην ταχύτητα των επιστροφών φόρων, στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων, στην επίλυση διαφορών και στην ικανοποίηση των φορολογουμένων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε:

«Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας μιας σύγχρονης Φορολογικής Διοίκησης δεν είναι ο αριθμός των ψηφιακών εφαρμογών που διαθέτει, αλλά η αλλαγή που επιφέρει στη σχέση κράτους και φορολογουμένου: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη και ισχυρότερη εμπιστοσύνη».

Στο εργαστήριο συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΝΤ, της κυβέρνησης και της φορολογικής διοίκησης του Πακιστάν, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εμπειρογνώμονες σε θέματα φορολογικής πολιτικής και διοίκησης, με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για ένα αποτελεσματικότερο και πιο φιλικό προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα.