Γ. Πιτσιλής: Παράδειγμα ελέγχου το My Data για τις επιχειρήσεις, υπήρχε ανάγκη για αλλαγή μοντέλου

Στην πρόληψη, αλλά και στην ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης των προειδοποιητικών σημαδιών που θα αποτρέψουν μελλοντικούς κινδύνους για τις εταιρείες αναφέρθηκαν καθηγητές Πανεπιστημίου, φορείς και CEOς επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, ΙΙΑ Greece.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανέφερε ως παράδειγμα δείγματος ελέγχου το σύστημα My Data, επισημαίνοντας ότι ο μέχρι τότε τρόπος διαχείρισης δεν θα μακροημέρευε και υπήρχε ανάγκη για αλλαγή μοντέλου.

Ο ίδιος, ωστόσο, τόνισε ότι για να γίνει αυτή η μετάβαση θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόταση εκτός των συνηθισμένων διαδικασιών, με στόχο ένα αποτελεσματικό προληπτικό μοντέλο. Όπως εξήγησε, το My Data λειτουργεί προληπτικά εδώ και καιρό στην Ελλάδα, τη στιγμή που χώρες όπως η Γαλλία τώρα κάνουν μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το σημαντικό, παντως, για τον κ. Πιτσιλή σε αυτή την αλλαγή ήταν η πρόσληψη αυτής της μεταρρύθμισης από τις επιχειρήσεις, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, ήταν εύκολο, αλλά χρειάστηκε, προηγουμένως, διάλογος.

Για τον κ. Θάνο Παπαδημητρίου, Καθηγητή, Πρόεδρο του Pharos AI Factory, το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης που συνδέει τα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις με το ΑΙ, έχει ως επίκεντρο του βασικές κατηγορίες όπως την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την υγεία, ο έλεγχος της Τεχνητής Νοημοσύνης απασχολεί όλους τους κλάδους με στόχο την ομαλή λειτουργία της και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Συμπλήρωσε, όμως, σε αυτό το πλαίσιο, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αξιοποίηση της πληροφορίας που έρχεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και ευθύνη απέναντι στις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω αυτής.

Πάνω στο ίδιο ζήτημα της ενότητας, η Νατάσσα Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται είναι αυτά που συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνων που έχει ήδη κάνει μια εταιρεία.

Για την κυρία Στάμου, αυτό είναι μια ισχυρή προειδοποίηση ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Όπως, επίσης, ανέφερε η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα θέματα κυβερνοασφάλειας έχουν ανακηρυχθεί ήδη σε πιθανούς κινδύνους στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης του φόβου που τα περικλείει.

Ακολούθως, για τη Μαρία Ψυλλάκη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. το δυσκολότερο κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία είναι η μετατροπή του προειδοποιητικού σήματος σε διάγνωση και πράξη. Ειδικά για τη ΔΕΗ, σημείωσε ότι οι προκλήσεις για την αλλαγή μοντέλου ήταν πολλές, ανάμεσα στις οποίες οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το ΑΙ, που ανέδειξαν την ανάγκη για ανθεκτικότητα και ασφάλεια. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει σαφές ότι το μοντέλο που υπήρχε έπρεπε να αλλάξει και ότι η σχετική ρύθμιση θα γίνονταν από τον οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να πειστεί ο οργανισμός να αλλάξει, με στρατηγική κατεύθυνση που στηρίζεται σε δεδομένα, με ηγεσία που να αναλαμβάνει την ευθύνη, με ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαζαράκης, CEO Εθνική Ασφαλιστική, υποστήριξε ότι ζούμε πλέον σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα αλλάζουν με τεράστια ταχύτητα, όπου όλα είναι πολύπλοκα σε υπερθετικό βαθμό και τα μοντέλα εκτίμησης των κινδύνων δοκιμάζονται. Σε αυτό το σημείο, διατύπωσε τους προβληματισμούς του για την εξέλιξη της τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι είναι τόσο μεγάλη που πολλές φορές είναι πολύ δύσκολα κατανοητή και ελέγξιμη.

Ενδεικτικό είναι ότι έθιξε και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ότι παρότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της, τελικά δεν υπάρχει η ετοιμότητα που θα έπρεπε. Αναφέρθηκε, επίσης, και στη δημογραφική κρίση, η οποία, κατά τον ίδιο, θα έχει μεγάλη επίδραση στην οικονομία της χώρας, όπως στο συνταξιοδοτικό κομμάτι και στα συστήματα υγείας, καθώς θα πρέπει να υπάρξει για τους πολίτες η κατάλληλη συνταξιοδοτική αποζημίωση για μακρόχρονη και αξιοπρεπή διαβίωση.

Τη συζήτηση συντόνισε η Σοφία Ασμάτογλου, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Financial Crime Compliance (Καταπολέμηση Οικονομικού Εγκλήματος) και Group MLRO στην Εθνική Τράπεζα.