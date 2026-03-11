Γ. Πεζεσκιάν για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι σώος και αβλαβής

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «σώος και αβλαβής» παρά τα δημοσιεύματα για τραυματισμό την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα, είπε ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Άκουσα νέα ότι ο κ. Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε. Ρώτησα κάποιους φίλους που είχαν διασυνδέσεις. Μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι ασφαλής και υγιής», λέει ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι επίσης κυβερνητικός σύμβουλος, σε μια ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram.

Η κρατική τηλεόραση αποκάλεσε τον Χαμενεΐ «τραυματισμένο βετεράνο του πολέμου του Ραμαζανιού», αναφερόμενος στον τρέχοντα πόλεμο, αλλά ποτέ δεν διευκρίνισε τον τραυματισμό του.

Οι New York Times ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμούς στα πόδια του την πρώτη ημέρα του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου, όταν ο πατέρας του, ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή.