Γ. Παπαγεωργίου για ανάπλαση ΔΕΘ και δημοψήφισμα: Φτάνει με τις καθυστερήσεις στη πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από μεγάλα έργα, όχι από νέα «όχι»

«Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι από τα πιο σημαντικά έργα για το μέλλον της Θεσσαλονίκης και σήμερα πλέον έχουμε πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς σχεδιάζεται», ανέφερε ο Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Γιάννης Παπαγεωργίου, σε συνεντεύξεις του στον FM100 στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη και στον 102 FM στην εκπομπή του Χρήστου Τσαλικίδη και της Μαρίας Τσακίρη.

«Πλέον μιλάμε για τη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, με πράσινο, ανοιχτό και προσβάσιμο στους πολίτες. Θα είναι πραγματικά ένας πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Με πόρους του δημοσίου θα κατασκευαστεί ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια και μέσα σε αυτό το σχέδιο παραμένουν το Παλέ ντε Σπορ, ο Πύργος του ΟΤΕ, το Momus, το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, που θα ανακατασκευαστεί», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Ερωτηθείς για το θέμα του δημοψηφίσματος, σημείωσε ότι «η διαδικασία για τη συλλογή υπογραφών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 αλλά τον Σεπτέμβριο άλλαξε ο σχεδιασμός για τη ΔΕΘ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός».

«Το ζήτημα θα εξεταστεί θεσμικά από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και του Δήμου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Από τη στιγμή όμως που η κυβέρνηση άκουσε την πόλη και τους πολίτες και έβγαλε εκτός του σχεδίου ανάπλασης τον ιδιώτη επενδυτή, το ξενοδοχείο και τις χρήσεις real estate και θα γίνει μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, είναι εύλογο να τεθεί το ερώτημα ποιο ακριβώς είναι πλέον το αντικείμενο του δημοψηφίσματος», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Για το θέμα της μεταφοράς της ΔΕΘ στη Σίνδο, που ζητά η Οργανωτική Επιτροπή, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε πως «ο ίδιος ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ δήλωσε ότι θα αξιοποιηθεί ο χώρος για φοιτητικές εστίες». «Πού θα πάει η Έκθεση στη Σίνδο, αφού ο χώρος δεν υπάρχει», ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, πρέπει άμεσα να παρουσιαστεί ο τελικός σχεδιασμός και το ακριβές χρονοδιάγραμμα. «Στόχος, είπε το Υπερταμείο, είναι να έχουμε τον διαγωνισμό το α΄ εξάμηνο του 2026», τόνισε.

«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα της Θεσσαλονίκης. Η πόλη καθυστερούσε επειδή σε κάθε έργο υπάρχει μπροστά ένα “όχι” ή το δίλημμα “ναι ή όχι”. Η ιστορία ξεκινάει από τον περιφερειακό, την υποθαλάσσια, την επέκταση του αεροδρομίου, τη δημιουργία ΧΥΤΑ, τις ιδιωτικοποιήσεις του αεροδρομίου και του λιμανιού, το μετρό με τα αρχαία, όπου αποδείξαμε στην πράξη πως και το μετρό μπορεί να έχουμε και τα αρχαία. Και τώρα φτάσαμε στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Σήμερα η πόλη προχωρά με μεγάλα έργα, όπως το μετρό και το Flyover, που αλλάζουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από μεγάλα έργα, όχι από νέους κύκλους καθυστερήσεων», κατέληξε ο Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Γιάννης Παπαγεωργίου.