Γ.Ν. Παπαγεωργίου: «Η υγεία ταξιδεύει στη Σκύρο»

H Β’ ΩΡΛ Κλινική ΑΠΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με τη στήριξη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, ταξιδεύει στη Σκύρο, στις 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2026, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη δράση επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η εξειδικευμένη γνώση και η κλινική εμπειρία της Κλινικής μεταφέρονται στο νησί, με στόχο να προσφέρουν σε κατοίκους, παιδιά και ενήλικες, πρόσβαση σε εξειδικευμένη ωτορινολαρυγγολογική φροντίδα, ενισχύοντας παράλληλα την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Ωρλ εξετάσεις για τους πολίτες

Στο πλαίσιο της δράσης, η επιστημονική ομάδα θα πραγματοποιήσει ενδοσκοπήσεις ρινός, φάρυγγα και λάρυγγα, ακουολογικούς ελέγχους, κλινική εκτίμηση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ΩΡΛ προβλήματα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου, με αντικείμενο την αναγνώριση και την αρχική αντιμετώπιση ΩΡΛ επειγόντων περιστατικών. Με αυτόν τον τρόπο, η δράση συμβάλλει στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και στην ενίσχυση της τοπικής υγειονομικής φροντίδας.

Ενημέρωση και πρακτική γνώση για τους κατοίκους της Σκύρου

Παράλληλα, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Σκύρου, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες με θέμα «Τι εξετάζει ο Σύγχρονος ΩΡΛ» και «Ρώτα τον ΩΡΛ σου», όπου οι ειδικοί θα απαντήσουν στα ερωτήματα των πολιτών. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παρουσίαση και επίδειξη πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, προσφέροντας χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

«Η ιατρική γνώση αποκτά ουσιαστική αξία όταν είναι προσβάσιμη σε όλους. Η παρουσία μας στη Σκύρο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η πρόληψη, η επιστημονική γνώση και η εξειδικευμένη φροντίδα πρέπει να φτάνουν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Με αυτή τη φιλοσοφία, υπηρετούμε όχι μόνο την επιστήμη και την ιατρική εκπαίδευση, αλλά πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο και την κοινωνία. Γιατί η υγεία δεν πρέπει να έχει απόσταση. Η Υγεία ταξιδεύει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη», δηλώνει ο Διευθυντής της Β’ ΩΡΛ Κλινικής ΑΠΘ, Ιορδάνης Κωνσταντινίδης.