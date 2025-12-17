Γ. Μυλωνάκης: Καμία αρμοδιότητα δεν είχα ούτε ενημέρωσα Μπουκώρο ή βουλευτή ΝΔ για επισυνδέσεις

Την άποψη ότι «υπήρχε διαχρονική, διακομματική παθογένεια στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», που επέτρεψε σε κάποιους επιτήδειους να καταστρατηγήσουν τη διαδικασία των επιδοτήσεων, εξέφρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό, απαντώντας σε ερωτήσεις των εισηγητών των κομμάτων που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ”γαλάζιου σκανδάλου” αντιτείνοντας ότι υπάρχει ένα διαχρονικό οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση.

– Πιστεύετε, από την εμπειρία σας και από όλα όσα περιγράψατε στην κατάθεση σας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι υπάρχει σκάνδαλο; ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Η άποψη μου είναι ότι υπήρχε μία διαχρονική, διακομματική παθογένεια, οικοδομήθηκε ένα σύστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που άνοιξε τρύπες στις διαδικασίες, και κάποιοι επιτήδειοι κατάφεραν να κλέβουν σε βάρος των ειλικρινών αγροτών. Προφανώς υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο που ξεκίνησε από το 2019 επί ΝΔ, όπως υποστηρίζεται από κάποιους, κάτω από μια συγκεκριμένη καθοδήγηση με συγκεκριμένο στόχο να πλήξει την κυβέρνηση. Επί κυβέρνησης της ΝΔ, άλλωστε, ξεκίνησαν οι έλεγχοι… Εμείς κάναμε την αυτοκριτική μας και πρέπει όλα τα κόμματα να αντιληφθούν ότι είμαστε μέρος της λύσης και κανείς δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μυλωνάκης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Μυλωνάκης χαρακτήρισε «αστειότητες και κατασκευάσματα ευφάνταστων ανθρώπων», όλα όσα αναφέρονται στην μηνυτήρια αναφορά τού εκδότη Κώστα Βαξεβάνη, εναντίον του.

«Δεν είναι θέμα της δημοκρατίας μας, να πετάς λάσπη σε πολιτικά πρόσωπα; Είναι εύκολο -με βάση μόνο δημοσιεύματα- να τους κουνάς το δάχτυλο χωρίς ούτε ένα στοιχείο. Όμως έχω κάνει μήνυση στον κ. Βαξεβάνη και θα τα πούμε όλα αυτά εκεί που πρέπει», ανέφερε ο κ. Μυλωνάκης.

Στη συνέχεια, σε άλλες ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Μυλωνάκης, επανέλαβε ότι ποτέ ο ίδιος δεν ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, ούτε μπορούσε να έχει αυτή την πληροφόρηση, επισημαίνοντας ότι «ο ίδιος ο βουλευτής στην κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή δεν τον κατονόμασε ποτέ».

Επίσης, επέμεινε ότι ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το υπόμνημα που είχε ζητήσει και του είχε αποστείλει ο καθηγητής και σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, Γρηγόρης Βάρρας.

Όπως είπε «ήταν για δική μου χρήση και ενημέρωση, ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ως πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, ο κ. Βάρας τα γνώριζε».

Ακόμα, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του Νίκου Σαλάτα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι παραίτησή του, ζητήθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

«Εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα, δεν διόρισα κανέναν Σαλάτα… Ο κ. Τσιάρας τού ζήτησε να παραιτηθεί, στη λογική να προστατευθεί η χώρα έναντι της ΕΕ, καθώς έστειλε εσφαλμένο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται για να βοηθήσει στην έρευνα της», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ο πρωθυπουργός καμία σχέση δεν έχει με τον Γιώργο Ξυλούρη, δεν τον γνωρίζει ούτε έχει συναντηθεί ποτέ μαζί του».

Απαντώντας επίσης σε σειρά άλλων ερωτήσεων της κυρίας Αποστολάκη, ο κ. Μυλωνάκης ισχυρίστηκε ότι με τον κ. Τσιάρα είχε τακτική επικοινωνία για τα αγροτικά θέματα, καθώς και ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα ούτε γνώριζε για τις επισυνδέσεις και δεν ενημέρωσε ούτε τον Χρήστο Μπουκώρο ούτε κανέναν άλλο βουλευτή.

– Ποια κυβερνητική πηγή ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις και την παρακολούθηση βουλευτών της ΝΔ, όπως του κ. Μπουκώρου; ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω…», απάντησε ο κ. Μυλωνάκης.

Την ίδια απάντηση έδωσε και στην ερώτηση του κ. Κόκκαλη σχετικά με τους λόγους της απόρριψης, -από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και όχι από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα-, του αιτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την απόσπαση της κυρίας Τυχεροπούλου, προσθέτοντας πως ό,τι γνωρίζει είναι από δημοσιεύματα στον Τύπο.