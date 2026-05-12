Γ. Μπρατάκος: Ελλάδα και Ισραήλ να διαμορφώσουν έναν νέο άξονα συνεργασίας

Την ανάγκη να μετεξελιχθεί η γεωστρατηγική υπεροχή της Ελλάδας και του Ισραήλ σε απτό επιχειρηματικό αποτέλεσμα υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γάννης Μπρατάκος, κατά στην ομιλία του στο συνέδριο Mare Med III, που ξεκίνησε σήμερα στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τον μετασχηματισμό της Ανατολικής Μεσογείου από μια ζώνη διέλευσης σε έναν δυναμικό κόμβο σταθερότητας και καινοτομίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των δύο χωρών ως την κρίσιμη γέφυρα που συνδέει πλέον την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

Ειδικότερα, ο κ. Μπρατάκος σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση, που αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων συναντήσεων σε Αθήνα και Τελ Αβίβ, εξελίσσεται σε ουσιαστική πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. «Είναι ένα ακόμη βήμα για να διατηρήσουμε τη δυναμική που έχει ήδη δημιουργηθεί στο ελληνοϊσραηλινό επιχειρηματικό οικοσύστημα», ανέφερε, τονίζοντας ότι πλέον «είναι μια ευκαιρία να περάσουμε από τη γνωριμία στη συνεργασία και από τις καλές προθέσεις στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές συμφωνίες».

Αναλύοντας τη νέα στρατηγική δυναμική της Ανατολικής Μεσογείου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας και του Ισραήλ, λέγοντας ότι «Η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι δύο χώρες που σήμερα καλούνται να παίξουν έναν νέο ρόλο: να λειτουργήσουν ως γέφυρες ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία ως κόμβοι σταθερότητας, καινοτομίας, εμπορίου, ενέργειας, τεχνολογίας και ασφάλειας». Στο πλαίσιο αυτό, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) αποκτά στρατηγική βαρύτητα, καθώς υπερβαίνει τα στενά όρια ενός σχεδίου υποδομών και «μπορεί να σηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα συνδέσει λιμάνια, μεταφορές, ενέργεια, logistics, ψηφιακές υποδομές, επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μπρατάκος στη συμπληρωματικότητα των δύο οικονομιών και υπογράμμισε ότι αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συνεργασίας τους. «Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, θαλάσσιες υποδομές και τουριστική ισχύ, ενώ το Ισραήλ μπορεί να προσφέρει τεχνολογική υπεροχή και καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση κρίσιμων πόρων, όπως το νερό», σημείωσε. Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο κ. Μπρατάκος, η συνέργεια μπορεί να δημιουργήσει «άμεσο επιχειρηματικό αποτύπωμα στη ναυτιλία και τα λιμάνια μέσα από κοινές επενδύσεις και διασυνδέσεις, στην ενέργεια μέσω έργων ανανεώσιμων πηγών, αποθήκευσης, δικτύων και ενεργειακής ασφάλειας, στην άμυνα και την ασφάλεια, μέσα από τεχνολογικές συνέργειες, καθώς και στην αγροτική καινοτομία με λύσεις έξυπνης καλλιέργειας, εξοικονόμησης νερού και ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση». Στον τομέα του τουρισμού, έκανε λόγο για κοινές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την Ανατολική Μεσόγειο ως ενιαίο χώρο εμπειριών, πολιτισμού και επενδύσεων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μπρατάκος κατέστησε σαφές ότι το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, διασφαλίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δε θα παραμείνουν απλοί παρατηρητές των διεθνών εξελίξεων. «Θέλουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται παρούσες στους νέους διαδρόμους ανάπτυξης, όχι ως παρατηρητές, αλλά ως πρωταγωνιστές. Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να είναι περιοχή σταθερότητας, δημιουργίας και κοινής ανάπτυξης και η Ελλάδα και το Ισραήλ μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου άξονα συνεργασίας που θα συνδέει αγορές, ανθρώπους, τεχνολογίες και ευκαιρίες», τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.