Γ. Μπούγας: Το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και των άλλων συγγενών μπορεί να επαναϋποβληθεί

Για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει εκταφή με σκοπό να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις μίλησε στο Radio 105,8 ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, λέγοντας ότι το αίτημα αυτό ούτε έχει απορριφθεί, ούτε έχει γίνει δεκτό μέχρι τώρα.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στο αίτημα που υπέβαλλε ο κύριος Ρούτσι και άλλοι συγγενείς θυμάτων είχε τοποθετηθεί ο Άρειος Πάγος. Εάν κανείς διάβαζε προσεκτικά την ανακοίνωση, το αίτημα περιείχε δύο σκέλη. Το πρώτο ήταν η εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση και το δεύτερο η εκταφή με σκοπό να δημιουργηθούν ιστολογικές εξετάσεις. Το πρώτο μπορεί να το ερευνήσει ο ειδικός εισαγγελέας…».

Συνεχίζοντας επισήμανε πως: «Το δεύτερο αίτημα το οποίο ουσιαστικά πρέπει να επιστρέψει τη δικογραφία στον ανακριτή για να διενεργηθούν περαιτέρω πράξεις. Εννοώ ότι πρέπει να βγάλει τη διάταξη αν το κρίνει βάσιμο η πρόεδρος Εφετών Λάρισας. Αυτή πλέον είναι η μοναδική αρμόδια να κρίνει εάν υπάρχει λόγος να συμπληρωθεί η δικογραφία με άλλες ανακριτικές πράξεις και εάν πρέπει να επιστρέψει στον ανακριτή ή όχι.

Το αίτημα του κυρίου Ρούτσι και των άλλων συγγενών μπορεί να επαναϋποβληθεί όταν ανοίξει η κύρια διαδικασία, δηλαδή δεν χάνουν την δυνατότητα να το προβάλλουν εκ νέου. Χθες απεστάλη στον εισαγγελέα το πρώτο σκέλος του αιτήματος, μένει να εξεταστεί το δεύτερο, ούτε έχει απορριφθεί, ούτε έχει γίνει δεκτό μέχρι τώρα».