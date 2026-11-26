Οεκδότης Γιάννης Κουρτάκης με ανακοίνωσή του σχετικά με την υπόθεση της TEXAN με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, για την οποία συνελήφθη νωρίτερα σήμερα, μαζί με άλλα τρία άτομα, τονίζει ότι «δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση», καθώς και ότι οι «έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Κουρτάκη:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν.

Γιάννης Κουρτάκης»