Για «αλλαγή σελίδας» στις αστικές συγκοινωνίες και συνέχιση της προσπάθειας αναβάθμισής τους έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας, σήμερα, σε πάνελ με θέμα «Οι πόλεις αλλάζουν, η κινητικότητα αλλάζει» στο πλαίσιο επετειακής ημερίδας για τα 50 χρόνια του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Ειδικότερα, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου, σημειώνοντας ότι από τα περίπου 1.500 λεωφορεία που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο, τα 1.076 είναι νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορεία. Πρόσθεσε δε, ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του στόλου με περίπου 500, ακόμη, λεωφορεία τα επόμενα δυόμισι χρόνια, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός έδωσε έμφαση και στο ανθρώπινο δυναμικό, υπογραμμίζοντας ότι η εξεύρεση και πρόσληψη οδηγών αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για την αύξηση του συγκοινωνιακού έργου. Για τη Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι η ανανέωση του στόλου και η λειτουργία του Μετρό δημιουργούν νέες δυνατότητες, με ζητούμενο τον καλύτερο συνδυασμό των μέσων.

Αναφερόμενος στα μέσα σταθερής τροχιάς, τόνισε την αύξηση των δρομολογίων στο Μετρό και την αναβάθμιση της Γραμμής 1, όπου έως το τέλος του 2027 θα έχουν ενταχθεί συνολικά 14 ανακατασκευασμένοι συρμοί. Επιπλέον, μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση του Τραμ, επισημαίνοντας την αύξηση των επικυρώσεων μετά την πρόσφατη ενίσχυση των δρομολογίων του.

«Έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία έχουμε καλύτερο στόλο, περισσότερο προσωπικό και σύγχρονες τεχνολογίες συντήρησης. Μια σύνθετη προσπάθεια, όχι πάντα εύκολη, που δείχνει, ωστόσο, ότι η σελίδα έχει γυρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο έθεσε την κάλυψη των νέων συγκοινωνιακών αναγκών της Αττικής, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, η οποία, όπως σημείωσε, έχει συμβάλει στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και προανήγγειλε την προσθήκη τριών ακόμη λεωφορειακών γραμμών 24ωρης λειτουργίας.

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ανανεώσουμε ακόμη περισσότερο τον στόλο, στα λεωφορεία και στους συρμούς. Τα επόμενα δύο-τρία χρόνια η βελτίωση θα είναι ακόμη πιο ορατή, με επίκεντρο πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Τέλος, σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο κ. Κώτσηρας ξεκαθάρισε ότι η βασική φιλοσοφία του αυστηρότερου πλαισίου δεν αλλάζει. Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για σημειακές διορθώσεις σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν δυσανάλογες κυρώσεις, η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα.