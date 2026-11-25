Την πρόοδο των αστικών συγκοινωνιών παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των δρομολογίων, την ανανέωση του στόλου και τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Αθήνα εκτελέστηκαν πέντε εκατομμύρια δρομολόγια, έναντι 4,78 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,6%. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 12,8%, ενώ στις τρεις γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 6.500 επιπλέον δρομολόγια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Γραμμή 1, όπου τον Οκτώβριο καταγράφηκε ρεκόρ τριετίας, μετά την ένταξη στην κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού.

Οι έλεγχοι κομίστρου ξεπέρασαν τα έξι εκατομμύρια, ενώ οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές αυξήθηκαν από 15 σε 20, με αποτέλεσμα τη μείωση των χρονοαποστάσεων έως και 24%.

Παράλληλα, επεκτάθηκε το δίκτυο των αστικών λεωφορείων προς τη Ραφήνα, το Λαύριο και άλλες περιαστικές περιοχές.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προμήθεια επιπλέον 501 λεωφορείων για την Αττική, η ανανέωση συρμών στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και η ανακαίνιση 21 σταθμών του Προαστιακού.

Από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου προβλέπεται η προσθήκη τριών νέων γραμμών στο πρόγραμμα 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Για το 2027 αναμένεται περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής σε Μετρό και τραμ.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, τη μείωση των χρονοαποστάσεων των λεωφορείων και την προώθηση του σχεδιασμού για ενιαίο εισιτήριο λεωφορείων και Μετρό.

Για το επόμενο εξάμηνο προβλέπονται επίσης ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, προκήρυξη διαγωνισμών για νέα λεωφορεία και τροχαίο υλικό, επέκταση των καμερών στις λεωφορειολωρίδες και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους επιβάτες.