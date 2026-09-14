Γ. Κώτσηρας: Ενθαρρύνουμε τον θεσμικό διάλογο που πρέπει να έχει κάθε εταιρεία με τους εκπροσώπους του λαού

Οθεσμικός διάλογος δεν είναι επιβλαβής για κανέναν, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας νωρίτερα σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με θέμα την άρνηση της Hellenic Train για την πραγματοποίηση επίσκεψης κλιμακίου βουλευτών του ΚΚΕ στα κεντρικά γραφεία της.

«Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, βάσει του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, είναι όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και βασική δημοκρατική υποχρέωση, την οποία η κυβέρνηση σέβεται, ώστε οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού να λαμβάνουν τις απαντήσεις που ζητούν και πρέπει να δίδονται στο πλαίσιο της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Κώτσηρας είπε επίσης ότι η Hellenic Train είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία εκτελεί μεταφορικό έργο, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων με το ελληνικό δημόσιο και συνεπώς ασκείται έλεγχος για την εκτέλεση της σύμβασης από την ελληνική πολιτεία με όλους τους δυνατούς τρόπους και αυτό είναι μια σημαντική προτεραιότητα για όλους. Παράλληλα, όμως, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι η Hellenic Train έχει τις δικές της λειτουργικές προβλέψεις στις ιδιωτικές της εγκαταστάσεις.

Ο κ. Κώτσηρας ενημέρωσε τον βουλευτή του ΚΚΕ ότι το υπουργείο ζήτησε από την εταιρεία συγκεκριμένη απάντηση για την στάση της στο αίτημα που υπέβαλε το ΚΚΕ για επίσκεψη στα γραφεία της και εκείνη απάντησε ότι «προφανώς δεν υφίσταται άρνηση διαλόγου» και είναι «σε πλήρη ευχέρεια και σε αυτούς η δυνατότητα να δεχθούν οποιονδήποτε θεσμικό διάλογο με εκπροσώπου της ελληνικής Βουλής και της ελληνικής πολιτείας».

«Και εμείς ενθαρρύνουμε το διάλογο που πρέπει να έχει οποιαδήποτε εταιρεία με εκπροσώπους των ελληνικών κομμάτων. Δεν νομίζω ότι αφορούσε ειδικά το ΚΚΕ η απάντηση της Hellenic Train», είπε ο κ. Κώτσηρας και σημείωσε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι στη διάθεση οποιουδήποτε βουλευτή να συνδράμει στην επίτευξη θεσμικού διαλόγου, με τους όρους και τους κανόνες, που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που ελέγχουν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές.