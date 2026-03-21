Γ. Κώτσηρας: Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική αξιοπιστία και το μέλλον της χώρας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στο «Open»

Όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας γίνεται μια «σοβαρή αξιολόγηση των δεδομένων», τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο», για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έλαβαν μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών με την επιβολή πλαφόν στα καύσιμα και τις τιμές βασικών προϊόντων διαβίωσης. Από κει και πέρα, «είμαστε εδώ», ανάλογα με την έκταση της κρίσης και τα δημοσιονομικά δεδομένα, ώστε «να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη».

Ήδη, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στηρίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με τη φορολογική μεταρρύθμιση, με την οποία δόθηκε έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων ιδίως στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και την περιφέρεια.

Από τις αρχές του χρόνου, όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, έχει μειωθεί η παρακράτηση φόρου στις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων περίπου 500.000 πολίτες θα δουν μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για ακίνητα και αυτοκίνητα. Επιπλέον, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια έχουν μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% και γυναίκες που γέννησαν το 2025 απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι, από τις αρχές τις εβδομάδας, που ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έχουν υποβληθεί 150.000 δηλώσεις και τόνισε ότι πλέον έχουν θεσπιστεί σταθερές ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα για τους φορολογούμενους και τη διοίκηση. Επίσης, σημείωσε ότι φέτος παρατάθηκε κατά 15 ημέρες η προθεσμία για τη χορήγηση έκπτωσης 4% για έγκαιρη υποβολή και εξόφληση του φόρου, ώστε να στηριχθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι.

Τέλος, σε σχέση με τη συνολικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2019 έως σήμερα. «Η εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς, με μέθοδο και με τους κόπους των Ελλήνων πολιτών. Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματά τους. Είμαστε εδώ για να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε καλύτερη τη ζωή τους».