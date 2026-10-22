Γ. Κώτσηρας: Διακομίστηκε με ασθενοφόρο από τη Βουλή στο Ιπποκράτειο λόγω έντονης αδιαθεσίας

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Λίγο νωρίτερα – και ενώ βρισκόταν στη Βουλή – αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και πήγε στο ιατρείο της Βουλής. Εκεί κρίθηκε αναγκαίο να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διακομισθεί στο Ιπποκράτειο, αφού ο γιατρός στο Κοινοβούλιο διέκρινε ενδείξεις καρδιολογικού προβλήματος.

Ο Γιώργος Κώτσηρας είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε κανονικά με όσους τον περιέθαλπταν, και για προληπτικούς λόγους τον μετέφεραν με καροτσάκι από το ιατρείο της Βουλής ως το ασθενοφόρο για να γίνει η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερή και πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.