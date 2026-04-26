Γ. Κώτσηρας: Ακούμε τις ανάγκες της κοινωνίας και δίνουμε λύσεις

Στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν προ ημερών από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Κυριακή 26 Μαρτίου στην εκπομπή “Mega Σαββατοκύριακο” του τηλεοπτικού σταθμού “MEGA” και στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας “στρατηγική της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια είναι την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, το νοικοκύρεμα που έχουμε πετύχει στα δημοσιονομικά μας, την προσπάθεια που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία, μεθοδικά και συντονισμένα και στο πλαίσιο του εφικτού να την γυρίζουμε πίσω στον Έλληνα πολίτη”.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη “σημαντική μείωση της άμεσης φορολογίας”, που υλοποιείται με τη φορολογική μεταρρύθμιση, και τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ανακοινώθηκαν την Τετάρτη σημαντικές παρεμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ενίσχυση και διεύρυνση των μόνιμων μέτρων στήριξης για ενοικιαστές και χαμηλοσυνταξιούχους, που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι. “Η πλειοψηφία των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι μόνιμα μέτρα”, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, προτεραιοποιήθηκε η οικογένεια. “Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες. Το να υπάρξει μια ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί φέτος τον Ιούνιο είναι μια σημαντική προσπάθεια και έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων που κάναμε για τη μείωση της άμεσης φορολογίας”, ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, επισημαίνοντας ότι “είναι η πρώτη φορά που η μείωση των φορολογικών συντελεστών εξαρτάται από τον αριθμό τέκνων” και ότι “ένας συμπολίτης μας με τέσσερα παιδιά πρακτικά μέχρι τα 20.000 ευρώ δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος”.

Αναφερόμενος στα νέα μέτρα αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι οι πολίτες “έχουν πλέον περισσότερα όπλα στη φαρέτρα τους, από ό,τι στο παρελθόν, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους”. Το όριο για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μειώνεται στα 5.000 ευρώ, ενώ με τη ρύθμιση 72 δόσεων και τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης λογαριασμού, “θέλουμε να στηρίξουμε την ανάγκη ρευστότητας που έχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού επιχειρείν και των οφειλετών”, “χωρίς να διαταράξουμε την κουλτούρα πληρωμών”. Όπως εξήγησε, “δίνουμε τη δυνατότητα με πολύ μικρότερο ποσοστό και ρύθμιση προφανώς του υπολοίπου ποσού να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός, να κινείται πιο ομαλά η επιχείρηση, να μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές”.

Σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο κ. Κώτσηρας υπενθύμισε ότι έχει δοθεί παράταση 15 ημερών για την έκπτωση 4%, οπότε “όποιος υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου και πληρώσει μέχρι τέλος Ιουλίου” θα λάβει την έκπτωση. Και αυτή η παρέμβαση εντάσσεται, όπως επισήμανε, “στην προσπάθεια που κάνουμε να ενισχύσουμε τη φορολογική συνέπεια”.

“Έχουμε συνεχή επαφή με την ελληνική κοινωνία, ακούμε τις ανάγκες της και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις” και “παράλληλα να διαφυλάξουμε την επόμενη μέρα”, “να μη μεταφέρουμε τα προβλήματα του παρελθόντος στην επόμενη γενιά”, σημείωσε, καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας.