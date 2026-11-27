Τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας στη Μεσόγειο για την περιφερειακή σταθερότητα τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι απολύτως κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή.