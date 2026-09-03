Γ. Γεραπετρίτης: Προτεραιότητα η ολοκλήρωση της συνοριακής διάβασης στον Λαιμό

Την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη Φλώρινα η ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας συνοριακής διάβασης στον Λαιμό Πρεσπών, αλλά και τα συνοδά έργα υποδομής που απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίησή της, ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την αναμόρφωση και επαναλειτουργία του Συνοριακού Σταθμού Λαιμού «εξαιρετικά κρίσιμη», τονίζοντας ότι «θα ενώσει τη Φλώρινα με την Ευρώπη και με τη λειτουργία της μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στην τοπική οικονομία και να συμβάλει στη δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας». Μάλιστα υπογράμμισε ότι «τη σημασία της νέας διάβασης τη συζητώ και με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το έργο δεν αφορά μόνο στη δημιουργία μιας συνοριακής διόδου, αλλά «απαιτεί κι ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συνοδών υποδομών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί η αναμενόμενη αυξημένη κίνηση επισκεπτών και εμπορευμάτων».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι κατά τις επαφές του τόσο με τον αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, Αθανάσιο Τάσκα, όσο και με τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη, συζητήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι «η αίσθησή μου είναι ότι θα υπάρξει απόλυτη προτεραιοποίηση των έργων, ώστε σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα να έχουμε τη συνοριακή διάβαση έτοιμη».

Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για διεθνή σύμβαση που δεσμεύει την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και παραταξιακές θέσεις που έχουν εκφραστεί στο παρελθόν.

«Θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί ένα διεθνές κείμενο, η οποία δεσμεύει την Ελλάδα. Ανεξαρτήτως του ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη που μπορεί ο καθένας να έχει σε σχέση με τη Συμφωνία η οποία εκ μέρους τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί εγκαίρως. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι σήμερα δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς ούτε μπορεί να αλλάξει με νόμο».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι υποχρέωση της ελληνικής πλευράς είναι «να σεβόμαστε τα συμφωνημένα, να τηρούμε τα όσα προβλέπονται και να απέχουμε από ενέργειες, οι οποίες ματαιώνουν τον σκοπό της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Προσέθεσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά την πιστή τήρηση της και προβαίνει σε όλες αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε να μην αφίστανται οι πράξεις των κειμένων της Συμφωνίας».

Ανέφερε, επίσης, ότι «υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία παραμένουν εκκρεμή» κι ότι «ως προς τα κεφάλαια αυτά βρισκόμαστε σε συνομιλία με τους γείτονες και φροντίζουμε έτσι ώστε να υλοποιηθεί απολύτως η Συμφωνία».

«Η πιστή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών -συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης- αποτελεί όχι μόνο διεθνές κείμενο που δεσμεύει τους συμβαλλόμενους, αλλά αποτελεί και μια προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Και ως προς το κεφάλαιο αυτό – κατέληξε η Ελλάδα παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή της».

Στόχος, η Φλώρινα να εξελιχθεί σε σημαντικό μεταφορικό και τουριστικό κόμβο για τα Βαλκάνια

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε εκτενή αναφορά στη Φλώρινα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα περιοχή», καθώς βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεωγραφικό σημείο, αγγίζοντας τα σύνορα τριών χωρών. Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στην τοπική κοινωνία, λέγοντας ότι «η μετάβαση από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη δημιούργησε ένα μεγάλο εργασιακό κενό», τονίζοντας παράλληλα ότι «η δίκαιη μετάβαση αποτελεί εθνική ανάγκη για τη χώρα».

Στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, ο υπουργός έδωσε έμφαση και στον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι «η Φλώρινα διαθέτει σημαντικό δυναμικό στον φυσιολατρικό, πεζοπορικό και αθλητικό τουρισμό». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του Χιονοδρομικού κέντρου της Βίγλας, το οποίο, όπως τόνισε, διαθέτει «απέραντο δυναμικό, και ως περιοχή διαθέτει έναν ιδιαίτερο εθνικό συμβολισμό».

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, στόχος είναι «η Φλώρινα να εξελιχθεί σε σημαντικό μεταφορικό και τουριστικό κόμβο για τα Βαλκάνια», ενώ υποσχέθηκε ότι η ελληνική Πολιτεία και το υπουργείο Εξωτερικών «θα είναι από πάνω, έτσι ώστε όλα αυτά τα βασικά έργα υποδομής, το σχέδιο της επόμενης μέρας της Φλώρινας, να υλοποιηθεί απολύτως».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε «εθνικό ζήτημα, με ιδιαίτερες διαστάσεις για τη Φλώρινα και συνολικά τη Δυτική Μακεδονία».

Ο κ. Γεραπετρίτης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα, και τον βουλευτή, Σταύρο Παπασωτηρίου, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τον αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα και τους δημάρχους Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη και Πρεσπών Γιώργο Στεργίου, ενώ έκλεισε την περιοδεία του με τη συνάντησή του με την πρόεδρο του ΕΒΕ Φλώρινας, Βαλίνα Ρόζα.