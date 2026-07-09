Γ. Γεραπετρίτης: Όσο υπάρχει casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει την Τουρκία στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Ουπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι το casus belli εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πολιτικό και θεσμικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία.

Στον απόηχο των δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ανέφερε ότι το casus belli «δεν απασχολεί την τουρκική κοινωνία», ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξη ή μη της απειλής πολέμου δεν αποτελεί ζήτημα εσωτερικής πολιτικής αποδοχής, αλλά συγκεκριμένης κρατικής επιλογής.

«Το casus belli δεν μετράται σε βαθμό ικανοποίησης του κοινού. Ή το αποσύρεις εντελώς ή όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι όσο η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης του 1995, η οποία προβλέπει απειλή χρήσης βίας σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αξιοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα σε κάθε ευρωπαϊκή συζήτηση που αφορά την αμυντική συνεργασία με την Άγκυρα.

«Όσο υπάρχει απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, η χώρα μας θα το θέτει και θα μπλοκάρει την Τουρκία για είσοδο στο SAFE και σε κάθε ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα» υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε, μάλιστα, ότι εφόσον -όπως υποστήριξε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος- το casus belli δεν αποτελεί ζήτημα που απασχολεί την τουρκική κοινωνία, τότε η απόσυρσή του θα έπρεπε να είναι ακόμη ευκολότερη πολιτικά.

«Αν ο πρόεδρος Ερντογάν λέει ότι δεν απασχολεί την τουρκική κοινωνία, τότε είναι ακόμη πιο εύκολο στην Τουρκία να το αποσύρει», σημείωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέστησε, παράλληλα, σαφές ότι η ελληνική θέση δεν περιορίζεται μόνο στην άρση του casus belli. Όπως επισήμανε, πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στα νέα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία, χωρίς όμως αυτή να αρκεί από μόνη της.

«Όσο υπάρχει η παρούσα ελληνική κυβέρνηση, δεν εκκινεί η συζήτηση για ένταξη της Τουρκίας έως ότου πληρωθεί αυτή η προϋπόθεση. Η άρση του casus belli αποτελεί αναγκαίο όρο, αλλά δεν είναι επαρκής. Χρειάζονται και άλλοι όροι» τόνισε.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών έρχονται λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το casus belli «δεν το γνωρίζει σχεδόν το σύνολο του λαού» και ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τις δύο κοινωνίες, καλώντας Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν τον διάλογο για την επίλυση των εκκρεμοτήτων τους.