Γ. Γεραπετρίτης: Καμία υποχώρηση σε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα

O υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας το ζήτημα των παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου και ζητώντας ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε κάθε επιθετικότητα.

Σαφές μήνυμα για την υπεράσπιση της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Gymnich.

Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Φρύσσα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Όπως τόνισε, ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε ζητήματα που συνδέονται με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, με την Αθήνα να επαναφέρει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τη θέση της υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, χωρίς περιθώριο υποχώρησης σε θέματα κυριαρχίας.

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Προσδοκία για άμεση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στη στάση που αναμένει η Αθήνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι θα υπάρξει άμεση αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας.

«Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», υπογράμμισε.

Η τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο περιθώριο του Gymnich καταγράφει τη βασική γραμμή της Αθήνας για τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στον διάλογο, με ταυτόχρονη απόρριψη οποιασδήποτε συζήτησης που θα μπορούσε να αφορά υποχώρηση από την ελληνική κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα.