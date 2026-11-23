«Ηθέση των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της υπουργικής συνάντησης της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων και των εταίρων της περιοχής, που φιλοξενήθηκε σήμερα στην Αθήνα με ελληνική πρωτοβουλία.

Ο υπουργός έθεσε ως προϋποθέσεις για την ένταξη την εκπλήρωση των κριτηρίων από κάθε χώρα με βάση τις δικές της επιδόσεις, την πλήρη τήρηση των διεθνών συμφωνιών και τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας.

Δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την πρόοδο που έχουν σημειώσει αρκετές χώρες της περιοχής και υπογράμμισαν την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων.

Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρηθεί η δυναμική της διεύρυνσης, με πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Ιδιαίτερη έμφαση, σημείωσε, δόθηκε στο κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και η ειρηνική επίλυση των διαφορών αποτελούν προϋποθέσεις για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης στην περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας Φίλων και των έξι εταίρων από τα Δυτικά Βαλκάνια, η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ Μάρτα Κος και η διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ Μαρία Τελαλιάν.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, εξετάστηκε πώς το γραφείο του ΟΑΣΕ μπορεί να συνδράμει τεχνικά τις χώρες της περιοχής στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο υπουργός Εξωτερικών είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Αλβανία, την Αυστρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων διαχρονική στρατηγική επιλογή της Ελλάδας, παραπέμποντας στην Ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003 και στη Διακήρυξη των Δελφών, που υιοθετήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα επιδιώκει να μετατρέψει τις κοινές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες δράσεις ενόψει της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.