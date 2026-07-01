Γ. Γεραπετρίτης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία έχει φέρει απτά αποτελέσματα

Τη στρατηγική της κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξή του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, η Αθήνα προώθησε τα εθνικά της συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις»

«Ενόσω έχουμε τα απτά αποτελέσματα από τα “ήρεμα νερά”, όπως χαρακτηρίζονται, με την Τουρκία, ταυτοχρόνως η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Πρώτα από όλα, έχει ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνά της (…) γίνεται πάροχος ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει, δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην κριτική που έχει ασκηθεί για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, υπενθυμίζοντας ότι και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε συναντηθεί δύο φορές με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

«Όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση, η οποία να μη συζητάει με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για τη θέση που έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, είδε τον κ. Ερντογάν δύο φορές», ανέφερε.

Αιχμές για «πειραματισμούς» στην πολιτική σκηνή

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, αφήνοντας αιχμές για προτάσεις που, όπως είπε, έχουν ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν.

«Οι πειραματισμοί και οι ακροβατισμοί, οι λύσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μπορεί να είναι ακόμη και καταστροφικοί για τη χώρα. Εκείνο το οποίο προέχει είναι να μη ζήσουμε φαινόμενα που θα υποβαθμίσουν τη θέση της χώρας», σημείωσε.

Το μήνυμα για την Αλβανία

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, υπογραμμίζοντας ότι η ενταξιακή διαδικασία της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.