Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει καταστεί ισχυρός παίκτης σε διεθνές επίπεδο

ΗΕλλάδα έγινε πολύ ισχυρός παίκτης σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συζήτηση με θέμα «Μια νέα γεωπολιτική τάξη: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μεσόγειος στο σταυροδρόμι των παγκόσμιων αλλαγών», στο πλαίσιο του 6ου «Thessaloniki Metropolitan Summit» του Economist Enterprise μαζί με την υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα-Σίλβια Τσόιου.

Όπως τόνισε, η δύσκολη οικονομική περίοδος που πέρασε η χώρα πραγματικά αποτέλεσε ορόσημο για την Ελλάδα. «Αυτή η ατυχής περίοδο στην ουσία μάς έδωσε τη δύναμη να λειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο», επισήμανε και προσέθεσε: «Καταρχάς γίναμε πιο ανθεκτικοί στον λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός ανεβαίνει πολύ γρήγορα στην Ευρώπη και στη Δύση, ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ ανθεκτικοί σ’ αυτόν. Δεύτερον τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση για το θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Αποτελεί κύριο παράγοντα και προαπαιτούμενο για να έχουμε ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα στο διεθνές περιβάλλον».

Μ’ αυτές τις δύο προϋποθέσεις, σημείωσε, η Ελλάδα έγινε πολύ ισχυρός παίκτης. «Καταφέραμε να αναπτύξουμε τις συμμαχίες μας με δυνατούς τοπικούς παίκτες, όπως την Αίγυπτο, το Ισραήλ και έχουμε πολύ ισχυρή φωνή σε διεθνείς οργανισμούς».

«Είμαστε στη βέλτιστη θέση για να αναπτύξουμε τη νέα ατζέντα για τον κόσμο», τόνισε. «Έχουμε ισχυρή δέσμευση στην πολυμέρεια. Πρέπει να κάνουμε μια επαναδιαπραγμάτευση των αρχών μας. Κανείς δεν αρνείται ότι τώρα μπαίνουμε σε μία τελείως διαφορετική φάση, όπου ο ρεαλισμός αποτελεί τον κύριο παίκτη στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά από την άλλη, οι αξίες θα πρέπει και πάλι να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας».

«Προτείνουμε ένα μοντέλο ρεαλισμού με βάση τις αξίες έτσι ώστε να επαναφέρουμε την ιδέα της επίλυσης των συρράξεων με ειρηνικό τρόπο και να προβάλλουμε τις ιδέες που μας έφεραν εδώ μαζί», ανέφερε.

Ακόμη, προσέθεσε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ερμηνεία του νέου διεθνούς περιβάλλοντος. «Βρισκόμαστε σε μία φάση μετάβασης, όπως συνειδητοποιούμε επώδυνα, τη νέα εποχή».

«Υπάρχουν μία σειρά φαινομένων που έχουν αποδείξει ένα και μόνο πράγμα, ότι οι εξαρτήσεις δεν είναι ένα θετικό φαινόμενο στις διεθνείς σχέσεις», σημείωσε, αναφερόμενος στην άνοδο της Κίνας, την επίθεση στην Ουκρανία από τη Ρωσία, τη νέα αμερικανική διοίκηση.

«Ξαφνικά έχουμε μία κοινή αφύπνιση που μας λέει ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε πάρα πολύ στις συμμαχίες, πρέπει να αναπτύξουμε μία σφαίρα αυτονομίας», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συμμαχίες είναι σημαντικές, αλλά δεν πρέπει να βασίζεται κανείς υπερβολικά πάνω σ’ αυτές.

«Τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω, έχουμε γίνει καθαροί εξαγωγείς ενέργειας και ένας ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη και για την Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα η Ελλάδα στην ουσία ικανοποιεί και καλύπτει περισσότερο από 50% των αναγκών της από ΑΠΕ, έτσι μακροπρόθεσμα θα έχουμε και ανθεκτικότητα στις ενεργειακές πηγές», επισήμανε.

Προσέθεσε δε πως το θέμα της υπερβολικής εξάρτησης στις ΗΠΑ, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και βλέπουμε μια μετατόπιση ισορροπίας. Οι Ευρωπαίοι έχουν αναπτύξει την ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας, όσον αφορά την άμυνα.

«Αναπτύσσουμε νέα μοντέλα ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε την άνοδο της Κίνας ως υπερδύναμη στο διεθνές εμπόριο και πρέπει να εφαρμόσουμε νέα μοντέλα και εργαλεία για να μπορούσαμε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί».

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως έχουμε μεγάλες αλλαγές στην πολιτική αρένα σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική επικοινωνία, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ανατρέψει το σκηνικό του περιβάλλοντος των μίντια και φυσικά τις ευκαιρίες δημιουργίας παραπληροφόρησης.

«Βλέπουμε μια νέα βιομηχανική επανάσταση με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όχι μόνο τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πολιτικές εκστρατείες», ανέφερε.

«Τα φαινόμενα αυτά τα ζήσαμε και στο παρελθόν αλλά όχι συγχρόνως και αυτό είναι που καθιστά το μείγμα αυτό εκρηκτικό», επισήμανε.

Ως παράπλευρο φαινόμενο που δεν είναι καθόλου θετικό, υπογράμμισε την απόσυρση του διεθνούς δικαίου, «είναι κάτι τρομακτικό γιατί αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του μεταπολεμικού κόσμου».

«Τώρα το περιβάλλον αυτό τρέμει», ανέφερε. «Το διεθνές δίκαιο αποτελεί τη δύναμη των ασθενέστερων. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε συμμαχίες προς όφελος τού διεθνούς δικαίου και του πολυπλευρισμού, να ενισχύσουμε δηλαδή τους ηγέτες».

«Αυτό δεν γίνεται από έναν ηγέτη από μόνο του αλλά μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να είμαστε σε θέση να υπερκεράσουμε τα όσα έχουν στο νου τους οι ρεβιζιονιστές», τόνισε.

ΥΠΕΞ Ρουμανίας: Ευκαιρία να επανασυνδέσουμε τον κόσμο μέσω της ενέργειας με τους κάθετους διαδρόμους

Την ανάγκη να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, στα γεωπολιτικά πρότζεκτ που έχουν να κάνουν με την συνδεσιμότητα, που έχουν αποτελέσματα στην προώθηση της ενέργειας, υπογράμμισε από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα-Σίλβια Τσόιου.

«Αυτή τη στιγμή συντελούνται οι τεκτονικές αλλαγές με την παρατεταμένη περίοδο πολέμου στην Ουκρανία που έχει φέρει πολλές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας. Όμως, πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία για την περιοχή μας να επανασυνδέσουμε τον κόσμο μέσω της ενέργειας με τους κάθετους διαδρόμους».

«Η Ελλάδα φυσικά αποτελεί πολύ μεγάλη θαλάσσια δύναμη. Από την πλευρά της η Ρουμανία συνεχίζει να επενδύει στα δίκτυα. Θέλουμε να εστιάσουμε διασυνδεσιμότητα, να συνδέσουμε τα Βαλκάνια με την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα φυσικά».

Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, σημείωσε πως η Ρουμανία έχει γίνει νούμερο 1 παραγωγός φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η απόφασή μας να επενδύσουμε στη διασυνδεσιμότητα έχει να κάνει με την διασύνδεση της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης».

Όσον αφορά την άμυνα και την ετοιμότητα στον τομέα της ασφάλειας τα περισσότερα γίνονται σε επίπεδο ΝΑΤΟ, ανέφερε, ενώ όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, τους θαλάσσιους δρόμους και το οδικό δίκτυο, «πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν».

«Όταν μιλάμε για την ανάγκη να επισπεύσουμε τις υποδομές, τη διασυνδεσιμότητα, την ενεργειακή αυτονομία, τις εναλλακτικές που έχουμε στους ήδη υφιστάμενους ενεργειακούς δρόμους, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, είναι οι ανθρώπινοι πόροι», τόνισε και προσέθεσε:

«Είμαστε σε μια περίοδο πολλών αλλαγών λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό γίνεται πολύ γρήγορα. Είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε ότι πρέπει να επενδύουμε τους βασικούς πόρους που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο».