Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα αποκτά συστηματικά μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο

«ΗΕλλάδα αποκτά συστηματικά κάθε μέρα που περνάει μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, οι ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τη χώρα» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

Σε ερώτηση για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για σημαντική νίκη των Δημοκρατικών, ενώ ονομάτισε ως κρίσιμη παράμετρο για αυτό το θέμα της οικονομίας και τον πόλεμο στο Ιράν, στο μέτρο που επηρέασε ιδίως την ακρίβεια στο εσωτερικό της χώρας. Προέβλεψε δε ότι δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξη μεταξύ Προέδρου και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά θα είναι μια δύσκολη ισορροπία.

Για το ενδεχόμενο πιθανής αλλαγής στάσης των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος φαίνεται να επαναξιολογεί την θέση του στο ζήτημα, χωρίς ωστόσο να είναι εύκολο να υπάρξει σημαντική υπαναχώρηση.

Σε ερώτηση για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, διαπίστωσε ότι αυτές υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους και ότι θα διερυνθεί το στρατηγικό τους βάθος.

«Η στήριξη για την Ελλάδα είναι διακομματική. Νομίζω αυτό έχει φανεί όχι μόνο από τις επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, αλλά νομίζω και από τις δηλώσεις οι οποίες έχουν υπάρξει από όλα τα μέρη της αμερικανικής πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε σημαντική την εκλογή του Κρις Πάππας στο Νιου Χαμπσάιρ, αλλα και των υπόλοιπων γερουσιαστών και βουλευτών ελληνικής καταγωγής, που είναι μοιρασμένοι στα δύο κόμματα και οι οποίοι έχουν εκφράσει θετικές θέσεις για την Ελλάδα. Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις κρίσιμες θέσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία, όπως για παράδειγμα στην πολύ ισχυρή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων από όπου περνάει και το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων για την Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τους διαύλους επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση θερμούς, αποτελεσματικούς, κάνοντας ειδική αναφορά στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία, όπως ανέφερε, με τον τρόπο που έγινε ήταν μια κατηγορηματική αποδοχή της σημαντικής γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας.

Αναφορικά με τη στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέναντι στην κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου, διευκρίνισε ότι υπήρξε αρχικά μια αντανακλαστική ανακοίνωση η οποία συμβαίνει οποτεδήποτε, αλλά η επίσημη ανακοίνωση, η επίσημη τοποθέτηση ήρθε με την σαφή θέση της αμερικανικής διπλωματίας ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι προκλητικό και αντιπαραγωγικό.

Σχετικά με την κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε κατηγορηματικά ότι «η κύρωση του μνημονίου δεν φέρει καμία απολύτως συνέπεια επί του πεδίου». Εξήγησε ακολούθως ότι στο πεδίο η οποιαδήποτε οριοθέτηση κρίνεται εν τέλει από εκείνον ο οποίος καλείται να κάνει τις έρευνες και τις εξορύξεις. Η Σέβρον, δηλαδή, η οποία έχει αναλάβει τις εργολαβίες για την έρευνα και την εξόρυξη και στα λυβικά και στα ελληνικά οικόπεδα πήγε στην πραγματικότητα στη μέση γραμμή κατά την ελληνική αντίληψη, με βάση την δική μας μέση γραμμή, όπως ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο αποτελεί περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και ότι η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα όσον αφορά τη θαλάσσια δικαιοδοσία. «Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συσπειρώθηκε όλη η διεθνής κοινότητα απέναντι στην παρανομία της Τουρκίας για μας είναι τεράστια παρακαταθήκη. Έχουμε την ομόθυμη στήριξη από τις χώρες του κόλπου, από την Αίγυπτο, τη στήριξη του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αντίθετα την επαύριον της κύρωσης, η οποία δεν έφερε καμία πρόσθετη αξία, Ελλάδα και Αίγυπτος συμφωνούν και ξεκινούν τις τεχνικές συζητήσεις για την επέκταση της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας», ανέφερε.

Σε σχετική ερώτηση περί κυρώσεων, τόνισε ότι η Ελλάδα εξέφρασε ρητώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εντολή του υπουργού Εξωτερικών στο ΚΟΡΕΠΕΡ ότι σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε κλιμάκωση θα ζητήσει κυρώσεις και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον είναι δεδομένη μετά την κοινή δήλωση.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι «ότι δεν γίνονται τα πράγματα στο πόδι και εν θερμώ. Η ελληνική διπλωματία έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, φέρνει τα πράγματα στην ώρα τους για να μεγαλώσει το αποτύπωμα και παράλληλα να διασφαλίσει τις διεθνείς συμμαχίες». «Η επέκταση των χωρικών υδάτων θα γίνει όταν το κρίνει η Ελληνική Πολιτεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την πόντιση του καλωδίου GSI, o κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε αναλυτικά τη διαδικασία, λέγοντας ότι υποβλήθηκε πριν από δύο εβδομάδες αίτημα για την επέκταση της άδειας εργασιών από την ελληνική πολιτεία και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φάση της αξιολόγησης από αρμόδια επιτροπή, όπως κάθε αίτημα το οποίο αφορά την έρευνα και πόντιση καλωδίων και ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. «Βεβαίως και θα γίνει εφόσον η Επιτροπή συμφωνήσει και νομίζω δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην συμφωνήσει», τόνισε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης από την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν θεωρεί ότι θα συμβεί, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν η Τουρκία προσπαθήσει να παρέμβει τότε θα βρει απέναντι της την Ελλάδα και την Ε.Ε» γιατί πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο.

Ξεκαθάρισε δε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια και να ενημερώσει την Τουρκία.

Σχετικά με την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. Γεραπετρίτης υπήρξε κατηγορηματικός, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποστηρίξει αυτή την υποψηφιότητα και πρόσθεσε με νόημα ότι ο γενικός γραμματέας πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ειδικό βάρος και να προέρχεται από μία χώρα με καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.