Γ. Γεραπετρίτης για συνάντηση με Ρούμπιο: Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών

Τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συμπληρώνονται σήμερα, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να τονίζει την ανάγκη ενότητας απέναντι στην επιθετικότητα και σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, καθώς και τη σημασία κοινής δράσης για την ειρήνη στην περιοχή και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για την Ουκρανία.

Μιλώντας από τη Γενεύη, όπου συμμετείχε στην 61η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για την πρόληψη της παιδικής βίας και τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, η οποία έτυχε θερμής υποδοχής από κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αξιωματούχους διεθνών οργανισμών και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τόνισε ότι η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προεδρεύουσα χώρα στην Επιτροπή για την Προστασία των Παιδιών στις Ένοπλες Συρράξεις, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε τα παιδιά να μην αποτελούν θύματα βίας και συγκρούσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Türk, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στη διεθνή πολυμέρεια και την ανάγκη ενεργού ρόλου των διεθνών οργανισμών σε περιόδους πολλαπλών κρίσεων, όπως οι ένοπλες συγκρούσεις και η κλιματική κρίση.

Παράλληλα, είχε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τη χώρα. Όπως ανέφερε, ο Λίβανος αποτελεί γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα θα συμβάλει τόσο στην ανασυγκρότηση όσο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανακοίνωσε ότι από τη Γενεύη θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και τις προσπάθειες ειρήνευσης. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική.

Αναλυτικά η δήλωση του Γ. Γεραπετρίτη:

«Συμπληρώνονται σήμερα 4 χρόνια από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι σημαντικό σήμερα να ενώσουμε τις φωνές μας κατά της επιθετικότητας, κατά κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη στην περιοχή, έτσι ώστε επιτέλους στην Ουκρανία να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Σήμερα βρέθηκα στη Γενεύη, στην 61η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στη Συνέλευση, όπως επίσης να παρουσιάσω και την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το θέμα της πρόληψης κατά της παιδικής βίας και της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Η παρουσίαση έγινε δεκτή ένθερμα, από ένα σημαντικό ακροατήριο κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αξιωματούχων του Οργανισμού, καθώς επίσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών και υπό την ιδιότητα της προεδρεύουσας χώρας στην Επιτροπή για την Προστασία των Παιδιών στις Ένοπλες Συρράξεις, έτσι ώστε τα παιδιά να μην είναι τα θύματα της ανθρώπινης βίας, της ανθρώπινης επιθετικότητας, της ανθρώπινης απληστίας.

Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Türk, για να δηλώσω την πεποίθηση της Ελλάδας υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας. Οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να έχουν μία ενεργό παρουσία, ιδιαιτέρως σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων που μαστίζουν τον πλανήτη: ένοπλες συρράξεις, κλιματική κρίση, όλες εκείνες οι συνθήκες οι οποίες καθιστούν τη σημερινή πραγματικότητα ζοφερή.

Επίσης, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου και να ανταλλάξουμε απόψεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα, αρωγός του Λιβάνου, έχει παράσχει σημαντική, πραγματική βοήθεια στο κράτος του Λιβάνου, έτσι ώστε να μπορέσει ανθεκτικά να δει την επόμενη μέρα.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος είναι μια γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαστε παρόντες τόσο στην ανασυγκρότηση όσο βεβαίως και σε κάθε ανθρωπιστική βοήθεια.

Από τη Γενεύη θα μεταβούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια κρίσιμη συνθήκη για τη διεθνή πραγματικότητα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες, οι προσπάθειες για την ειρήνευση σε όλα τα μέτωπα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ασκεί την ενεργό εξωτερική της πολιτική».