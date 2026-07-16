Γ. Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοϊαπωνικών σχέσεων, στις προοπτικές διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας και στις κοινές θέσεις των δύο χωρών για το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια επικεντρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Toshimitsu Motegi, στο Τόκιο.

Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο κ. Γεραπετρίτης σε δήλωσή του έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετικό κλίμα, χαρακτηρίζοντας την Ιαπωνία ως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές και διπλωματικές δυνάμεις διεθνώς. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, του πολιτισμού, της υψηλής τεχνολογίας και των ακαδημαϊκών ανταλλαγών.

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι Ελλάδα και Ιαπωνία συμμερίζονται την προσήλωσή τους σε μια διεθνή τάξη που εδράζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον αναθεωρητισμό και σε κάθε προσπάθεια μεταβολής του υφιστάμενου διεθνούς πλαισίου.

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν κοινή προσέγγιση και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι, παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση που χωρίζει Ελλάδα και Ιαπωνία, οι δύο χώρες βρίσκονται πολύ κοντά σε επίπεδο αρχών και αξιών και εξέφρασε τη βούληση να εργαστούν από κοινού για την προώθηση της πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου.