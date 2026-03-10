Γ. Γεραπετρίτης: Από την 1η Απριλίου σε λειτουργία η Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης

Ουπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Athens Alitheia Forum ανακοίνωσε ότι την 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center) μέσω του οποίου το ΥΠΕΞ θα συλλέγει τις ειδήσεις για να κατανοεί πώς προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς.

Επίσης, θα ελέγχει ενδεχόμενη παραπληροφόρηση ώστε να αντιμετωπιστεί και θα διευκολύνει στη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο θέμα: «Τι μπορούμε να κάνουμε για την παραπληροφόρηση; Να αντιτάξουμε την αλήθεια και να καλλιεργήσουμε την αξία της αλήθειας. Η αλήθεια είναι συνθήκη για την πραγματική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων».

Μίλησε επίσης για «περίοδο μετα-αλήθειας που στην πραγματικότητα είναι ένα θολό τοπίο μεταξύ πραγματικότητας και συναισθήματος», καταλήγοντας: «Η σύγχρονη χειραγώγηση έχει στόχο να υποταχθεί η εικόνα στο συναίσθημα. Η επιβεβαίωση της όποιας πληροφορίας να γίνει δεύτερη φύση».