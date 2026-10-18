Γ. Γεραπετρίτης: Αν χρειαστεί, ο Ελληνισμός θα πει ξανά το μεγάλο «Όχι» – Μήνυμα αποφασιστικότητας για τα κυριαρχικά δικαιώματα

Σε σαφές μήνυμα για την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με επίκεντρο τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει σήμερα ισχυρή οικονομία, ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες και αναβαθμισμένη διεθνή παρουσία, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Ο Ελληνισμός θα πει και πάλι το μεγάλο Όχι»

Μιλώντας σε επετειακή εκδήλωση στον Πειραιά, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου για τη συμπλήρωση 82 ετών από τα Ελευθέρια της Καρπάθου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη δύναμη και την αποφασιστικότητα του Ελληνισμού.

«Τη δύναμη αυτή τη γνωρίζουν οι φίλοι μας, κι ας τη θυμούνται εκείνοι που την επιβουλεύονται. Γιατί αν χρειαστεί τότε να είστε βέβαιοι ότι πάλι ο Ελληνισμός ολόκληρος θα πει το μεγάλο “Όχι”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Στο επίκεντρο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου

Η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο Great Sea Interconnector, στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, έχει προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo», για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας Nexans, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις, η Αθήνα διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνοντας πως δεν απαιτείται άδεια τρίτης χώρας για την άσκησή τους.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημερινή θέση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρότερη οικονομική, αμυντική και διπλωματική παρουσία.

«Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος , με μια οικονομία είναι πάλι δυνατή με μια άμυνα που έχει θωρακιστεί, με μια διπλωματία που είναι στο ισχυρότερο σημείο από ποτέ, με όλον τον κόσμο να σέβεται την Ελλάδα και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς να γνωρίζουν τι σημαίνει Ελλάδα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνέδεσε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας με την οικονομική της κατάσταση, την ενίσχυση της άμυνας και τη διεθνή διπλωματική της θέση.

Χούπης: Προτεραιότητα η ταχύτητα και η σύγχρονη αντιαεροπορική άμυνα

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας εντάσσονται και οι δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ περιέγραψε τη νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, την ταχεία κινητικότητα και την αξιοποίηση των δεδομένων στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

«Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες απορρέουν από τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων: ταχύτητα και τεράστιος όγκος πληροφοριών, ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα σε όλο το στρατηγικό βάθος», υπογράμμισε ο στρατηγός Χούπης.

Παράλληλα, τη Δευτέρα (19/10), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τα τρέχοντα ζητήματα άμυνας και εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας.