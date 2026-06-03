Γ.Γ. ΟΟΣΑ σε Κ. Πιερρακάκη: Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια

«Θα ήθελα απλώς να πω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Και είναι αποτέλεσμα φιλόδοξων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.

Ο κ. Κόρμαν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι «η Ελλάδα έκανε τη δύσκολη δουλειά και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά σε όλους: Ισχυρότερη ανάπτυξη σε σχέση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αξιόλογη ενίσχυση της απασχόλησης και σημαντική μείωση της ανεργίας».

Διευκρίνισε ότι «υπάρχει ακόμη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί, ωστόσο η πορεία είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα σε αντίθεση με τις τάσεις που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του κόσμου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ελλάδα, ξεκινώντας από ένα επίπεδο πολύ υψηλού δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει καταφέρει να το θέσει σε σταθερά πτωτική τροχιά και η πορεία αυτή συνεχίζεται. Η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέσα από έναν συνδυασμό ισχυρότερης ανάπτυξης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής».

Ο ίδιος τόνισε πως ζούμε βεβαίως σε δύσκολους καιρούς. Τόσο εξαιτίας των βραχυπρόθεσμων πιέσεων που προκαλεί, η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όσο και λόγω μιας σειράς βαθύτερων και μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων και πρόσθεσε πως, φυσικά, «η Ελλάδα δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις. Χώρες σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ και σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της ασθενούς αύξησης της παραγωγικότητας».

Και κατέληξε, μεταξύ άλλων, «ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους φίλους και συναδέλφους μας στην Ελλάδα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Διότι κατά αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα εισοδήματα, θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα των οικονομιών μας».