Γ.Γ. Μεταφορών για δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Στόχος τα συστήματα ασφαλείας

Ιδιαίτερα σοβαρή και ύποπτη χαρακτηρίζει την υπόθεση κοπής καλωδίων στη γραμμή τηλεδιοίκησης Αθήνα–Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος.

Όπως τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, δεν πρόκειται για απλή κλοπή χαλκού, αλλά για ενέργεια που είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα την απενεργοποίηση κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Τη δολιοφθορά είχε καταγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι κάποιοι ήθελαν «νέα Τέμπη», μερικά 24ωρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

«Δεν πήραν τίποτα – μόνο έθεσαν τα συστήματα εκτός λειτουργίας»

Σύμφωνα με τον κ. Σακαρέτσιο, το περιστατικό σημειώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο μετά τον σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας, όπου άγνωστοι χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία για να διατρήσουν τσιμεντοποιημένο σημείο του δικτύου, να αποκαλύψουν την καλωδίωση και να την κόψουν.

«Δεν αφαιρέθηκε κανένα υλικό. Αυτό δείχνει ότι ο σκοπός δεν ήταν η κλοπή, αλλά να προκληθεί βλάβη στα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Μεταφορων υπογράμμισε ότι το συμβάν σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών, γεγονός που καθιστά τη συγκυρία ακόμη πιο ανησυχητική. «Δεν βρισκόμαστε σε μια ουδέτερη χρονική στιγμή. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ύποπτη και η διερεύνησή της ανήκει πλέον στην Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε.

Καθοριστικός ο ρόλος του νέου συστήματος «Always On Line»

Όπως αποκάλυψε ο κ. Σακαρέτσιος, το περιστατικό συνέπεσε με την πρώτη ημέρα πλήρους λειτουργίας του νέου συστήματος Always On Line, μιας δορυφορικής και ασύρματης τεχνολογίας εντοπισμού τρένων που δεν εξαρτάται από τοπική καλωδίωση. Χάρη στο σύστημα αυτό, δεν χάθηκε η εικόνα των αμαξοστοιχιών που εκτελούσαν δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, παρά τη βλάβη στα επίγεια συστήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ταχύτητα αντίδρασης του ΟΣΕ, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα αποκαταστάθηκαν μέσα σε 24 ώρες. «Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΣΕ, μια τέτοια βλάβη διορθώθηκε τόσο άμεσα. Αυτό πρέπει να πιστωθεί στα τεχνικά στελέχη του οργανισμού», τόνισε.

Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στο δίκτυο

Το υπουργείο, όπως είπε, έχει ήδη ενισχύσει την επιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, με περισσότερες από 1.500 κάμερες ασφαλείας που μεταδίδουν εικόνα σε κέντρα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η νομοθεσία έχει αλλάξει και τέτοιες πράξεις πλέον συνιστούν κακουργήματα.

«Μετά τα Τέμπη, κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις υποδομές. Όποιος επιχειρεί δολιοφθορά θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και πρέπει να οδηγείται στη Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Νέα τρένα από το 2027

Αναφερόμενος στο μέλλον του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο κ. Σακαρέτσιος σημείωσε ότι, μετά από 20 χρόνια, εξασφαλίστηκε επένδυση 308 εκατ. ευρώ από τη μητρική ιταλική εταιρεία της Hellenic Train για την προμήθεια 23 νέων τρένων. Ήδη το πρώτο όχημα έχει φτάσει για δοκιμές και στόχος είναι τα νέα τρένα να τεθούν σε κανονική κυκλοφορία στις αρχές του 2027.

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε τη σημασία του Always On Line, επισημαίνοντας ότι λειτουργεί πλέον 24ωρο Κέντρο Λειτουργίας Ασφαλείας, το οποίο γνωρίζει με ακρίβεια εκατοστών σε ποια γραμμή βρίσκεται κάθε τρένο.

«Αν ποτέ δύο συρμοί βρεθούν στην ίδια γραμμή, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα συναγερμό. Πρόκειται για μια κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο», κατέληξε.