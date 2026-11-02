Γ. Φλωρίδης: Οι έρευνες για διαφθορά δεν συνδέονται με τις εκλογές

Στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στις έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς και στη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ τοποθετήθηκε και για τις συναθροίσεις του Ηλία Κασιδιάρη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και στην αποκάλυψη κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι οι σχετικές έρευνες συνδέονται με την προσέγγιση των επόμενων εκλογών.

Η παρουσία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε ιστορική τη στιγμή κατά την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός προήδρευσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εικόνα ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα.

Στάθηκε στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη τοποθετηθεί εναντίον του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου με αποφάσεις και επίσημες ανακοινώσεις.

Κατά τον Γιώργο Φλωρίδη, η παρέμβαση του πρωθυπουργού ανέδειξε με σαφήνεια την ελληνική θέση, ενώ υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας πρέπει να στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: τη διαρκή ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και την εμβάθυνση των διεθνών συμμαχιών.

«Νομίζω ότι στα 200 χρόνια που υπάρχουμε ως ελεύθερο κράτος, δεν είχαμε ποτέ την αμυντική ισχύ που έχουμε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέδεσε, μάλιστα, τη στρατηγική των διεθνών συνεργασιών με την ιστορική παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, επισημαίνοντας τη σημασία της κοινής τοποθέτησης εκπροσώπων της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη στάση ενισχύει τη διπλωματική θέση της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και οι υποθέσεις διαφθοράς

Απαντώντας σε ερώτηση για την ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη διαθέτει θεσμικές δικλίδες ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Όπως εξήγησε, το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν συγκεκριμένους μηχανισμούς ελέγχου, ενώ οι δικαστικοί λειτουργοί στην Ελλάδα προστατεύονται από ιδιαίτερα ισχυρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας.

Επισήμανε επίσης ότι όταν προκύπτουν συγκεκριμένα περιστατικά διαφθοράς, οι υποθέσεις εξετάζονται από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, τα οποία έχουν την ευθύνη να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η θεσμική λειτουργία προϋποθέτει τον σεβασμό των ορίων που καθορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι για κάθε κρατικό παράγοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι και ο υπουργός Δικαιοσύνης οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά εντός των αρμοδιοτήτων του.

Η απάντηση για τις έρευνες διαφθοράς και τις εκλογές

Ο Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε την κριτική σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει πολιτικά την αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς και εγκληματικής δραστηριότητας ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Όπως υποστήριξε, με βάση τον προβλεπόμενο συνταγματικό χρόνο, οι εκλογές απέχουν περίπου εννέα μήνες και συνεπώς δεν μπορεί να συνδέεται κάθε αστυνομική ή δικαστική έρευνα με την προεκλογική περίοδο.

Έθεσε μάλιστα το ερώτημα εάν, λόγω της χρονικής απόστασης από τις εκλογές, θα έπρεπε η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους, επιτρέποντας στα εγκληματικά κυκλώματα να συνεχίσουν ανενόχλητα τη δράση τους.

Ελληνικό FBI: Οι αλλαγές στην Αστυνομία και η αξιοποίηση της τεχνολογίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης στη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και περιλαμβάνει τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού FBI.

Κατά τον Γιώργο Φλωρίδη, η αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως υποστήριξε, οι έρευνες αυτές έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη εγκληματικών δικτύων και υποθέσεων διαφθοράς που είχαν αναπτύξει δραστηριότητα επί δεκαετίες.

Ο υπουργός απέδωσε τις πρόσφατες επιτυχίες τόσο στις οργανωτικές αλλαγές όσο και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από την Αστυνομία και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Εξήγησε ότι οι δυνατότητες επεξεργασίας και διασταύρωσης πληροφοριών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα διαδικασίες που παλαιότερα απαιτούσαν ένα ή δύο χρόνια να ολοκληρώνονται πλέον σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.

Τι ανέφερε για τις συναθροίσεις του Ηλία Κασιδιάρη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των δημόσιων συγκεντρώσεων του Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή πρόσφατη εκδήλωση σε κλειστό χώρο, κατά την οποία σημειώθηκαν επεισόδια.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, η Ελληνική Αστυνομία είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί εάν υπήρχε δυνατότητα απαγόρευσης της συγκεκριμένης συνάθροισης.

Όπως εξήγησε, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι η συγκέντρωση δεν μπορούσε να απαγορευτεί, καθώς πραγματοποιούνταν σε κλειστό χώρο.

Ο υπουργός ανέφερε ότι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο με αποστολή τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος των συγκεντρωμένων επιτέθηκε στους αστυνομικούς, προκαλώντας επεισόδια.

Ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία και ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη να αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Υπενθύμισε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει ήδη διατάξεις που εμποδίζουν εγκληματικές οργανώσεις να συγκροτούν πολιτικούς σχηματισμούς.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε πρόσθετη παρέμβαση απαιτεί προσεκτική εξέταση, ώστε να μην παραβιάζονται τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.

«Η κυβέρνηση θα κάνει όσα πρέπει να κάνει και θα συζητάμε στο εσωτερικό μας τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Όχι για ένα πρόσωπο, αλλά για να προστατεύεται η δημοκρατία και κυρίως το δικαίωμα των πολιτών να συναθροίζονται», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, άσκησε κριτική σε όσους, κατά την εκτίμησή του, αξιοποιούν τις δημόσιες συγκεντρώσεις για να προκαλούν επεισόδια και να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως επισήμανε, η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της συνάθροισης δεν μπορεί να λειτουργεί ως δικαιολογία για πράξεις βίας.