Γ. Φλωρίδης: Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μεγάλη θεσμική πρόκληση για το πολιτικό μας σύστημα

Στην ξεχωριστή σημασία της επικειμένης αναθεώρησης του Συντάγματος αναφέρθηκε στην ομιλία του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εργασίες του 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου των Ελλήνων Δημοσιολόγων, που διεξάγεται στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κομοτηνής .

Ο Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε, ότι «η επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση, αποτελεί μεγάλη θεσμική πρόκληση για το πολιτικό μας σύστημα και μεγάλη ευκαιρία ανανέωσης και βαθύτερου εκδημοκρατισμού». «Πιστεύω, ότι αυτή η ευκαιρία, δεν πρέπει να πάει χαμένη στο βωμό στενών πολιτικών και κομματικών προσεγγίσεων και επιδιώξεων. Όλοι βλέπουμε, ότι τρέχουν τεκτονικές εξελίξεις σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο και ταυτόχρονα καθοριστικές αλλαγές διαμόρφωσης στην ταυτότητα των δυτικών δημοκρατιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Άλλωστε η ατζέντα του συνεδρίου σας, ‘Tο Δημόσιο Δίκαιο σε εποχή αμφισβητήσεων των αξιών του και αναστοχασμού’, είναι ενδεικτική αλλά και σαφής, ως προς την ανατρεπτικό της εποχής μας. Το Δημόσιο Δίκαιο όπως το ξέραμε, αμφισβητείται και είμαστε υποχρεωμένοι να ξανασκεφτούμε το πεδίο εφαρμογής του, που είναι τα πολιτικά συστήματα, γενικά και ειδικά στην χώρα μας. Το Σύνταγμα και η εκάστοτε αναθεώρηση του είναι ο κατ’ εξοχήν δρόμος και τρόπος δημοκρατικής αναβάθμισης και βελτίωσής του πολιτικού συστήματος», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ρυθμίσεις στις σχέσεις των τριών εξουσιών, η διαφάνεια, η συμμετοχή και ο έλεγχος του πολίτη, η λογοδοσία, η ισοτιμία πολιτικού και πολίτη πρέπει να τεθούν σ’ ένα ουσιαστικό διάλογο και να επαναθεσμιστούν με γνώμονα την ανανέωση και τον βαθύτερο εκδημοκρατισμό της ελληνικής πολιτείας», επεσήμανε στην παρέμβαση του ο κ. Φλωρίδης.